ボーカルデュオall at once、男女の距離感を描いたデビュー曲「12cm」MV公開

ボーカルデュオall at onceが、4月29日にリリースされるデビュー曲『12cm』のMVを公開した。



北海道出身のITSUKIと、宮崎県出身のNARITOが東京で出会い、自分たちの「声」を武器に奏でるハーモニーが聴くものの心を潤す、ボーカルデュオall at once。「12cm」のMVは、楽曲のテーマとなっている男女の距離感が近づいていく模様を描写的に表現した恋愛ショートフィルム仕様となっている。身長差で恋愛の距離を表現した楽曲に合わせて、2人が距離を飛び越して近づいていくストーリー仕立てで、ビデオには人気ドラマ『あなたの番です』にも出演した女優の大友花恋と、舞台を中心に俳優として活躍する千疋隼斗が出演する。









<リリース情報>



all at once

デビューシングル『12cm』



発売日:2020年4月29日(水)

【パッケージ盤(CD+DVD)】

=CD収録曲=

1. 12cm

2. Take mo Chance ※アニメ『ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。』OP主題歌



=DVD収録曲=

「12cm」Music video+メイキング映像

その他特別映像収録予定



【デジタル盤】※配信・サブスクリプション

1. 12cm

2. Take mo Chance

3. 雨上がり架かる虹



all at once 公式ホームページ:https://aao.beinggiza.com