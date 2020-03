RADWIMPS、昨年9月の横アリ公演より「PAPARAZZI」のライブ映像を公開

RADWIMPSが、現在発売中のライブBlu-ray&DVD『ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019』より、「PAPARAZZI〜*この物語はフィクションです〜」のパフォーマンス映像を公開した。



今回解禁された映像は、2019年8月29日に行われた「ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019」の横浜アリーナ公演の模様を収めたもので、息を呑むほどに鬼気迫る野田洋次郎のパフォーマンスは必見。ぜひRADWIMPSのオフィシャルYouTubeチャンネルにてチェックしてほしい。







なお、3月18日にリリースされた本作は、当日ゲスト出演したあいみょんとの共演楽曲を含んだ本編23曲を収録。さらに特典映像としてツアードキュメント映像と、ツアーにゲスト出演したアーティスト(Miyachi、タイタン・ゾンビーズ 、Taka[ONE OK ROCK]、三浦透子)との共演ステージも完全網羅されている。





<リリース情報>







RADWIMPS

LIVE Blu-ray&DVD『ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019』



発売中

Blu-ray 6800円(税抜)

2DVD 6800円(税抜)

仕様:通常盤(1形態)



=収録曲=

Anti Anti overture

tazuna

NEVER EVER ENDER

ギミギミック

カタルシストfeat.タイタン・ゾンビーズ

万歳千唱

謎謎

アイアンバイブル feat.タイタン・ゾンビーズ

I I U

そっけない

洗脳

PAPARAZZI〜*この物語はフィクションです〜

おしゃかしゃま

DARMA GRAND PRIX

TIE TONGUE feat.タイタン・ゾンビーズ

泣き出しそうだよ feat.あいみょん

IKIJIBIKI

君と羊と青

いいんですか?

愛にできることはまだあるかい

-ENCORE-

正解

DADA

会心の一撃



=特典映像=

ANTI ANTI GENERATION TOUR 2019 にゲスト出演したアーティストとの共演及び、ツアードキュメント映像を収録予定



IKIJIBIKI feat.Taka

TIE TONGUE feat.Miyachi, タイタン・ゾンビーズ

グランドエスケープ feat.三浦透子

Documentary of ANTI ANTI GENERATION TOUR