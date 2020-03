パール・ジャム、新曲「クイック・エスケープ」にちなんだインベーダー・ゲームを公開

パール・ジャムが、3月27日に通算11作目となるニューアルバム『ギガトン』をリリース。その収録曲「クイック・エスケープ」にちなんだインベーダー・ゲームも公開されている。



『ギガトン』は、全米チャート初登場1位を獲得し、グラミー賞も受賞した『ライトニング・ボルト』以来6年半ぶりとなるアルバムで、米ローリングストーンをはじめ既に高い評価を獲得している意欲作だ。リード・ギタリストのマイク・マクレディは、「このアルバムを作り上げるのは、まるで長い旅のようだったよ。時々自分の感情の暗くて、混乱するようなところにいたこともあったけど、同時に音楽的な復活に向けて、とてもワクワクして、実験しているような気分だったんだ。今作を制作したことで大きな愛、意識を得て、そして今の時代における人との繋がりの重要性を理解できたんだ」とコメントを寄せている。







また、アルバム収録曲「クイック・エスケープ」にちなんだインベーダー・ゲームを遊べる特設サイトも公開中。バンド・メンバーから1名のパイロットを選び、新曲を流しながらインベーダーと戦うというレトロでユニークな仕様となっている。パール・ジャムは今月からスタートする予定だった北米ツアーを新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて延期したが、6月23日にはドイツ・フランクフルト公演を皮切りに今夏のヨーロッパ・ツアーに乗り出す予定だ。





インベーダー・ゲーム特設サイト

http://quickescape.pearljam.com/



<リリース情報>







パール・ジャム

『ギガトン』

2020年3月27日リリース(デジタル配信、輸入盤CD)

2020年4月3日リリース(国内盤CD)

数量限定生産、直輸入盤仕様(解説、歌詞・対訳付)¥2,700 + 税

UICU-9101



=収録曲=

1. Who Ever Said/ フー・エヴァー・セッド

2. Superblood Wolfmoon/ スーパーブラッド・ウルフムーン

3. Dance of the Clairvoyants/ ダンス・オブ・ザ・クレアヴォイアンツ

4. Quick Escape/ クイック・エスケープ

5. Alright/ オールライト

6. Seven OClock/ セヴン・オクロック

7. Never Destination/ ネヴァー・デスティネーション

8. Take The Long Way/ テイク・ザ・ロング・ウェイ

9. Buckle Up/ バックル・アップ

10. Come Then Goes/ カム・ゼン・ゴーズ

11. Retrograde/ レトログレード

12. River Cross/ リヴァー・クロス