TVアニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」の放送開始時期が7月に決定。TOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBSほかにてオンエアされ、AbemaTVほかにて配信される。

併せてPVとメインスタッフ情報も解禁に。アニメーション制作をA-1 Pictures、監督を小野勝巳、キャラクターデザインを芝美奈子、シリーズ構成を吉田伸が担当する。さらにオープニングテーマは、Division All Stars「ヒプノシスマイク -Rhyme Anima-」に決定。これまで「ヒプノシスマイク」のアンセムソングを手がけてきたinvisible mannersが作詞・作曲・編曲を務めた。そのほかアニメ公式サイトではキャラクター紹介ページが更新されている。

キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とする本作は、武力による戦争が根絶され、武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイク“ヒプノシスマイク”によって争う世界を舞台にした物語。アニメでも「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」のキャストが続投する。

アニメ「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima」

2020年7月にTOKYO MX、BS11、とちぎテレビ、群馬テレビ、MBSほかにて放送開始、AbemaTVほかにて配信スタート

スタッフ

原作・音楽制作：EVIL LINE RECORDS

監督：小野勝巳

シリーズ構成：吉田伸

キャラクターデザイン：芝美奈子

アニメーション制作：A-1 Pictures

製作：『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

キャスト

山田一郎：木村昴

山田二郎：石谷春貴

山田三郎：天崎滉平

碧棺左馬刻：浅沼晋太郎

入間銃兎：駒田航

毒島メイソン理鶯：神尾晋一郎

飴村乱数：白井悠介

夢野幻太郎：斉藤壮馬

有栖川帝統：野津山幸宏

神宮寺寂雷：速水奨

伊弉冉一二三：木島隆一

観音坂独歩：伊東健人

(c)『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima 製作委員会