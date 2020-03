今シーズン戦った受験生へ 最後のメッセージ『魅力溢れる人になれ』

いよいよ受験シーズンが終わり、新生活が始まろうとしています。3月27日(金)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 応援部 絶対合格メイト! supported by カロリーメイト」では、毎週受験生に向けてエールを送ってきた応援部顧問でパーソナリティのとーやま校長が、最後のメッセージを届けました。とーやま顧問:本日は受験シーズンの大フィナーレということで、今シーズン戦った受験生に向けて! そして来シーズン受験生となる生徒に向けて! カロリーメイトに最後のメッセージを書いて届けていく!とーやま顧問:みんな、よくやったね! しっかりと合格を勝ち取った。もぎ取った、というヤツもいるであろう。悠々とたどり着いたというヤツもいるであろう。何にせよ、みんなは『合格』という二文字を勝ち取ったわけです。この体験というのは、みんなも実感があるだろうし、もしかしたら実感がないヤツもいるかもしれないから、改めて俺から言わせてもらうと、これはとんでもない自信になっているということだね。じゃあこの自信は今後どこに使われるのかと言うと、4月以降、高校、大学に入って、大学を出て社会人になって……とか、人生の中でこの受験シーズンのように、何かに挑まなきゃいけない時というのは絶対にあるわけよ。その中で、“ここまでやったから合格できたんだ”という合格体験・成功体験が、確実に残るわけ。例えば、今後他のところで何かに挑む時に、“あの時ここまでやったから合格したんだよな”という指針になると俺は思っている。“ヤバイ! あの受験で頑張って合格を勝ち取った時よりも、全然足りてないじゃないか”、そう思えることで、やれることとかやらなきゃいけないことも見えるはず。だから、とにかく合格を掴んだだけじゃなくて、このとんでもない経験というものも手に入れてるわけ。いつか必ず、この合格体験が活きる時が出て来るので、そこを目標に突き進んでほしいと思ってます。『合格体験、これが、スタンダード』! よくぞ合格した! おめでとう!!とーやま顧問:浪人を決めた生徒のみんな、お疲れ様! “この間決めました”というヤツも、早い段階で決めたというヤツも、本当にさまざまな思い・葛藤しながら“もう1年頑張ります”と決めたであろう。もしかしたら、“今年2年目の浪人に入ります”というヤツもいるかもしれない。3月末で年度も切り替わり、また4月から新たなシーズンが始まるわけだけども、でもみんなにとっては終わってもないし始まってもないし。途中も途中でしょう! たまたまゴールがまだ先に設定されていただけであって、まだまだ途中です。この先本当にしんどいこともたくさん訪れるだろうし、自分のことを追いつめ過ぎて体とか体調とかおかしくなっちゃうとかするかもしれない。だけど、ちゃんとそういう時は周りの助けてくれる人にしっかりと頼って、休む時はしっかりと休んで。そこは焦る必要はないし。俺なんかは浪人とか経験したことなくてこんなこと言える立場じゃないかもしれないけれども、でも俺にだって苦しい時期はあったわけで。そんな時こそ、周りの人にしっかり甘えることはすごい大事!集中もしないといけない。だけども、俺は“楽しんでほしい”というふうに思ってます。“何を楽しめばいいんだ?”って思うかもしれないけど、引き続きみんなは勉強を続けるわけで。勉強というのは知識が増えるということでしょ? 俺にとって知識が増えるということは、これからの人生が豊かになることだと思っている。『勉強する』って言ったらなかなか堅苦しくなるけども、例えばこれで知識を増やすことによって自分のこれからの人生の選択肢も増えるし、人と話す中での会話も変わってくるし、知識が増えれば増えるほど面白い人間になると俺は思う。そんな魅力溢れる人になって欲しいな、というのが、浪人を決めたみんなにすごく言いたいこと。だってすごいよ! 勉強すればするほど、君は魅力的な人になるということだからね! それを忘れないように、いま一度しっかりと胸に刻んで欲しいという意味を込めて、浪人を決めた君には『魅力溢れる人になれ』という言葉を書かせてもらいました。応援してる!とーやま顧問:俺はこの応援部、他の授業でも何度も言ったことがあるかもしれないけど、大事なことなので何度も言わせてもらう。人生において、勝負の時というのは何度か訪れます! それが10代であろうが20代であろうが30代であろうが、死ぬまでに何度か訪れる勝負の時というのがあります。今の段階では、君にとってはそれが、『受験』というものであろう。俺自身は“これぐらいでいいや”って感じで受験に挑んでたから、もしかしたら俺の言葉には説得力がないかもしれない。ただ、俺はその他にちゃんと勝負したいものがあったから、そこはよしとしてくれ。でも、受験に挑むという生徒にとっては、これが確実に勝負の時なわけでしょ? みんなにとっては初めての大勝負かもしれないね。もちろん結果も大事。だって、合格勝ち取りたいんだから。そうなんだけども、一番大事なのはどこまでやれたか。どこまで自分を驚かすことができたか。どこまでたくましくあれたか。やっぱりこれが一番大事。その戦いによって自分を知ることができるし、もしかしたらその先には新しい自分というものがいて、そいつが君のことを呼んでくれる。“こっち来いよ”って言って道を示してくれる。そいつと出会えれば、新しい自分になり、かっこいい自分になり、胸を張って突き進んで行ける君になれる! と、俺は信じてます! なので改めて、来年受験に挑む生徒の君よ! 『新しい自分に出会え』!!とーやま顧問:THE BLUE HEARTS先生も歌ってくださっていたように、マイクロフォンを通して君にエールを届けさせてもらった! 実はそのことによって自分自身にも言い聞かせていたんだな、とも思う。それの繰り返しで、俺としては自分を鼓舞することが出来て、また君に向けて言葉を届けさせてもらえた。このいい循環はここで終わるわけではなく、4月以降も新しいさかた校長・こもり教頭が引き継いでくれるはずなので、ここは頼りに頼って、4月以降も来て欲しい! 俺はこの応援部の空中から亡霊となって浮かんでみんなのことをたまにチェックさせてもらうようなことになるので、あんまり見上げる必要はない! ちゃんと新しい顧問に向き合って、受験というものとも向き合って欲しい! そのように俺は思っております!では! もう最後となるんだけれども……最後は(毎週届けてきた)“あの言葉”を、一緒に言いたいという生徒もたくさんいるので……言っておく?じゃあいきますよ! 受験生のみんな! 屁のツッパリはっ……(せーの)いらんですよ~~~!!! 言葉の意味はわからんが、すごい自信である!お前たちは1人じゃない! SCHOOL OF LOCK! は、学校を挙げて頑張る受験生をいつまでも応援しているぞ!!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/