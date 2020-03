テキサス・レンジャーズのジョーイ・ギャロ外野手が自宅での練習の様子をインターネットに投稿して話題を呼んでいる。公式サイト『MLB.com』は28日(日本時間29日)、「ギャロが”ロケット”を発射する様子を見よ!」と題した記事を掲載。着々と準備を進める大砲の様子に注目が集まっている。



MLBは開幕を延期し、選手たちも自宅などで個別の調整が続く状況。レンジャーズも例外ではなく、ギャロはテキサス州ダラスの自宅で過ごしているようだ。



ギャロは27日(日本時間28日)、動画投稿サイト『TikTok』に自主練習の様子をアップロードして話題を呼んでいる。動画はわずか6秒ながら、見晴らしの良いリビングルームに練習用ネットやティーを設置して打ち込む姿は圧巻だ。



ミート力の粗さを指摘されることもありながら、豪快なスイングで飛距離のある本塁打が魅力の大砲・ギャロ。昨季序盤は打率も高水準で維持し、穴のない打者として開花したと話題を呼んだ。しかし、腹斜筋の張りや有鉤骨の手術を余儀なくされ、結局70試合の出場にとどまった。



気合十分で迎えた今季だが、新型ウイルスによる感染症という予測不能の事態に見舞われた。それでも気を落とすことなく練習している様子が見て取れる。開幕まで不規則なスケジュールとなるが、選手の無事を祈るばかりだ。







【動画】テキサスの大砲・ギャロの練習場は…リビングルーム?!

ギャロのツイッターより



My neighbors are going to hate me by the time this quarantine is over😂

— Joey Gallo (@JoeyGallo24)