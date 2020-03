『すみっコぐらし×CIAOPANIC TYPY』パーカーやタンブラー、タオルなどコラボアイテムが新登場！

パルが展開する ”少しのこだわりとリラックス感を併せ持ったスタイル” を提案するブランド『チャオパニック ティピー』は、2019年「キャラクター大賞」を受賞したサンエックスの大人気キャラクター『すみっコぐらし』とのコラボレーションアイテム第1弾を3月27日(金)より発売する。



『すみっコぐらし』は、さむがりの ”しろくま” や、自信がない ”ぺんぎん?”、食べ残し(?!)の ”とんかつ”、はずかしがりやの ”ねこ”、正体をかくしている ”とかげ” など、ちょっぴりネガティブだけど個性的なキャラクターが人気を呼んでいる。文房具や日用品などのほか、季節に応じたグッズも展開されており、2019年には劇場アニメーションが公開された。



そんな2019年、増版に増版を重ねた大好評『すみっコぐらし×CIAOPANIC TYPY』のムック本に続き、2020年はついにコラボアイテムが登場!

お子さんだけでなく、大人も着たくなるウェアや雑貨、人気のキャラクターグッズなど、CIAOPANIC TYPYならではのアイテムに落とし込まれたコレクションになっている。



商品の詳細は特設サイトにてチェックすることができる。また、4月3日には、コラボアイテム第2弾の先行予約が公式サイトのみで行なわれる。



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.