ドイツフットボールリーグ(DFL)が主催するサッカーゲーム『FIFA 20』のeスポーツ大会「ブンデスリーガ・ホーム・チャレンジ」が28日に開幕した。

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ブンデスリーガが4月30日まで延期決定的となったのを受けて、DFLは「ブンデスリーガ・ホーム・チャレンジ」を28日から開催することを発表した。

大会には、ブンデスリーガ1部の14チームとブンデスリーガ2部の12チームが参戦。1チーム2人制で、少なくとも1人はプロサッカー選手、もう1人はクラブのスタッフやeスポーツチームの選手などによって構成される。各対戦は2試合合計で争われ、参戦選手はPlayStation 4のオンラインモードを使ってそれぞれ自宅でプレーする。試合は1試合25分間で、レート85に統一されたモードで実施。大会の様子は、DFL主催のeサッカー大会「バーチャル・ブンデスリーガ」のYouTubeチャンネルにてライブ中継された。

第1試合は、グロイター・フュルトとホッフェンハイムが激突。ホッフェンハイムは第1戦を0-1で落としたが、第2戦ではイスラエル代表FWモアネス・ダブールがドイツ人MFティモシー・ティルマンとの選手対決を3-1で制して逆転勝利を収めた。

第3試合ではマインツとドルトムントが対戦し、第1戦のYouTuber対決は1-1のドロー。第2戦ではモロッコ代表DFアクラフ・ハキミがアーリング・ハーランドと自分自身で得点を奪ったが、2度のリードを追いつかれて2-2の引き分けで終わった。

第5試合ではケルンとシュトゥットガルトが対戦した。ケルンは第1戦に、世界大会の常連で2018年の「バーチャル・ブンデスリーガ」優勝者であるストレンジャー(The StrxngeR)を送り込み、5-1で圧勝。第2戦はドイツ人DFラファエル・チホスが、ドイツ人MFアタカン・カラソルに0-2で敗れたが、第1戦のアドバンテージでケルンが勝利した。

第7試合ではアウクスブルクがハノーファーに2-0で勝利。第2戦に新型コロナウイルス感染症から回復したハノーファーのドイツ人DFヤネス・ホルンが登場し、ドイツ人FWマルコ・リヒターと1-1で引き分けた。

ブンデスリーガ・ホーム・チャレンジの1日目の結果は以下の通り。

▼1日目(3月28日)

■グロイター・フュルト 2-3 ホッフェンハイム

ファビオ・ザッバーク(”fifabio97″/eスポーツ選手) 1-0 マルセル・シュワルツ(eスポーツコーチ)

ティモシー・ティルマン 1-3 モアネス・ダブール

■ヘルタ・ベルリン 6-3 パーダーボルン

エリアス・ネルリッヒ(”EliasN97″/eスポーツ選手) 4-1 ルーカス・フィードラー(FIFAプレイヤー)

マクシミリアン・ミッテルシュテット 2-2 リフェト・カピッチ

■マインツ 3-3 ドルトムント

ユリアン・グライス(YouTuber) 1-1 エルネ・エンベリ(YouTuber)

ダニエル・ブロジンスキ 2-2 アクラフ・ ハキミ

■ザンクト・パウリ 1-4 シャルケ

ルカ・ゼンダー 0-1 ティム・シュヴァルトマン(”Tim Latka”/eスポーツ選手)

マービン・ノール 1-3 ナッシム・ブジェラブ

■ケルン 5-3 シュトゥットガルト

ティム・カトナヴァトス(”The StrxngeR”/eスポーツ選手) 5-1 TisiSchubecH(Youtuber)

ラファエル・チホス 0-2 アタカン・カラソル

■ディナモ・ドレスデン 2-8 フランクフルト

マルコ・テラッツィーノ 0-4 アンディ・グーべ(”ANDY”/eスポーツ選手)

バリス・アティク 2-4 ニルス・シュテンデラ

■アクスブルク 2-1 ハノーファー

ヤニック・ベデルケ(”Yannic0109″/eスポーツ選手) 1-0 マルセル・ドイッチャー(”H96_DonChap”/eスポーツ選手)

マルコ・リヒター 1-1 ヤネス・ホルン

▼2日目の日程(現地3月29日15:30〜)

ブレーメン vs ニュルンベルク

ライプツィヒ vs ハンブルガーSV

ウニオン・ベルリン vs ヤーン・レーゲンスブルク

アルミニア・ビーレフェルト vs ホルシュタイン・キール

フライブルク vs ヴェーエン・ヴィースバーデン

ダルムシュタット vs レヴァークーゼン