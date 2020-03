及川光博、木村拓哉にライブ衣装を毎回報告!?「グランメゾン東京」“コックコート姿”で大盛り上がり！

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。3月のゲストには、歌手で俳優の“ミッチー”こと及川光博さんが登場。3月22日(日)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「ライブツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow』に参加させていただきました! 私は地方から参加したため帰宅した時間も遅く、興奮も冷めずにいつもより睡眠時間が短かったのですが、翌朝、顔の肌の調子がめちゃくちゃうよくてびっくりしました。“木村拓哉ってアンチエイジング効果あるんだな!”って身をもって実感しました。キャプテン(※本番組での木村の呼称)は、ライブの翌日に現れる体の変化って何かありますか?」(36歳 女性)このメッセージに、及川さんは「アンチエイジング効果あるんだね!」と驚きつつ、「やっぱり“ときめき”って大事だよ」とコメント。木村は、「笑顔になると抵抗力が上がるらしいよ。腹の底から笑ったり、興奮したりすると体の抵抗力が“バン!”と上がるんだって。だから、アンチエイジングはよくわからないけど、多少の免疫力アップはあったのかな、とは思いますね」と話します。及川さんはと言うと、ライブ後は「筋肉痛が出ますね(笑)」と打ち明けると、「これは僕も出ます(笑)」と木村も共感。ちなみに、及川さんは筋肉痛を早くなくすために針治療や整体に行くようにしているそう。木村が「ライブ当日の夜って寝られる?」と問うと、「寝られないのよ。出ちゃっているのよ、脳からいろいろ(笑)。だから、メンバーと(ライブの)土地土地の打ち上げで飲む。うちのバンドはね、強制参加でもないのに、終演後、必ずみんなで集まって飲んで食べているよ」と仲のよさをうかがわせます。とはいえ、「体はすごく疲れていると思うよ」と実感を語りつつ「でも、(アドレナリンなどが出て)メンタルがすごく“かっぴらいちゃって”いるから(笑)」とユーモアたっぷりに話す及川さん。2月にライブツアーを終えたばかりの木村も「あの空間を体感してしまったら、あれは本当に中毒になりますよね~」と同意していました。毎年ライブツアーを開催している及川さんは、ここ数年間は毎年2クールのペースでドラマにも出演しています。そんなハードスケジュールに、木村が「(ドラマを)2クールやって、ライブもやっているんでしょ? めっちゃ忙しいじゃん!」と驚くと、「忙しいよ。でもさ、ありがたいじゃない? “仕事がないよりも、いいよ”って、自分に言い聞かせながらね」と胸の内を明かします。また、ライブのディレクション(演出など)も自ら手掛けているだけに「そこはいつも頭を使うよね」と及川さん。そして、「(ライブは)どこまで準備をしたかが成功の秘訣だと思うんだよね。だから、逆に言えば成功の9割は準備だね。頭は使うけど本番になったらただ“かっぴらきパーティー”するだけだから」と笑顔を見せます。そんなライブへの心構えを聞いた木村は、「すげ~な……ちゃんとメモしておかないといけない部分だったな。(僕も)準備はするけど、どれぐらい準備をしたかっていう記録はしていないから」と感心しきり。及川さんのライブ衣装のこだわりは、「自分の着たいものを着ること」。「ほぼスパンコールみたいな。ミッチーのライブは、コスプレ“かっぴらきパーティー”だから(笑)」との言葉通り、先日のライブではドラマ「グランメゾン東京」のときに着用していたコックコート姿で歌ったそうで、大盛り上がりだったとか。「(ドラマ主題歌の)山下達郎さんの『RECIPE(レシピ)』で登場して、(コックコートを)バッと脱いだら、下に派手な衣装を仕込んであってね」と嬉しそうに振り返ると、「(共演した)『A LIFE~愛しき人~』のときもやっていたよね、『これ、絶対白衣持って行こ~っ!』って(笑)」と木村。そんな指摘に、及川さんは「俺、本当にコスプレ好きなんだなって(笑)。それで、いつもたっくんに報告するんだよね。『(今日のライブは)羽村先生の白衣で出ま~す♪』とか」とプライベートでのやり取りを明かしつつ、「今回のツアーももちろんコスプレしますよ。相沢瓶人(のコックコート)はもうやっちゃったから、考えて何かやります!」と宣言していました。次回3月29日(日)の放送も、どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/