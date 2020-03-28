アニメ「ストライクウィッチーズ」などの「ワールドウィッチーズ」シリーズの新作テレビアニメ「ストライクウィッチーズ ROAD to BERLIN」が、10月から放送されることが3月28日、分かった。険しい表情で銃を構える宮藤芳佳が描かれたキービジュアルも公開された。PV第2弾が公開され、501部隊のメンバーが登場した。

「ストライクウィッチーズ」は、魔力を持ったウィッチ（魔女）と呼ばれる少女たちが、ストライカーユニットを身につけて空で戦う姿を描いたアニメ。テレビアニメ第1期が2008年7～9月に放送され、「ブレイブウィッチーズ」「ストライクウィッチーズ 501部隊発進しますっ！」なども制作された。

◇スタッフ（敬称略）

監督・キャラクターデザイン：高村和宏▽キャラクター原案：島田フミカネ▽シリーズ構成：ストライカーユニット▽チーフライター：浦畑達彦▽ライター：あおしまたかし、築地俊彦▽世界観設定・軍事考証：鈴木貴昭▽シリーズ文芸：村上深夜▽ネウロイデザイン：鷲尾直広▽音楽：長岡成貢▽音楽制作：日本コロムビア▽音響監督：吉田知弘▽音響効果：西村睦弘▽音響制作：マジックカプセル▽プロデューサー：立崎孝史▽アニメーション制作：david production

◇キャスト（敬称略）

宮藤芳佳：福圓美里▽坂本美緒：世戸さおり▽リネット・ビショップ：名塚佳織▽ペリーヌ・クロステルマン：沢城みゆき▽ミーナ・ディートリンデ・ヴィルケ：田中理恵▽ゲルトルート・バルクホルン：園崎未恵▽エーリカ・ハルトマン：野川さくら▽フランチェスカ・ルッキーニ：斎藤千和▽シャーロット・E・イェーガー：小清水亜美▽サーニャ・V・リトヴャク：門脇舞以▽エイラ・イルマタル・ユーティライネン：大橋歩夕