アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の3月16~22日の1位は、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)のCDシリーズ第37弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 37 Needle Light」でした。

◇先週の結果

首位を獲得した「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 37 Needle Light」は、上条春菜と荒木比奈によるユニット「サイバーグラス」の楽曲「Needle Light」を収録。上条春菜と荒木比奈は、2011年にスタートしたゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ」から登場しているキャラクターで、テレビアニメの登場、ボイス実装など活躍の場が増えていき、2019年にゲーム上でオリジナル楽曲「Needle Light」を披露しました。今回は、その楽曲のCD化ということで、感慨深いファンも多いのではないでしょうか。

続く2位には、声優の上田麗奈さんのニューアルバム「Empathy」がランクイン。バンド「LUCKY TAPES」のKai Takahashiさんや、音楽ユニット「ORESAMA」など、豪華楽曲提供陣も話題の一枚で、上田さんの表現の広がりを感じられます。

3位には、御伽原江良、月ノ美兎、樋口楓など人気バーチャルYouTuber(VTuber)によるプロジェクト「にじさんじ」のアルバム「SMASH The PAINT!!」が登場しました。kzさんやTAKU INOUEさん、クリエーター集団「MONACA(モナカ)」の石濱翔さんなど、ボカロシーン、アニソンシーンで活躍するクリエーターによる楽曲をVTuberが歌唱しています。

ほかにも、声優の内田真礼さんの10枚目のシングル「ノーシナリオ」が5位にランクイン。8位には、テレビアニメ「らき☆すた」のオープニングテーマ「もってけ!セーラーふく」や、テレビアニメ「化物語」のオープニングテーマ「恋愛サーキュレーション」で知られる神前暁さんの作曲家デビュー20周年を記念した作品集「神前 暁 20th Anniversary Selected Works “DAWN”」が登場しました。

◇今週の動向

キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」(ヒプマイ)のシンジュク・ディビジョン「麻天狼」の新CD「麻天狼 -Before The 2nd D.R.B-」、アニメ「ラブライブ!」の声優陣によるユニット「μ’s(ミューズ)」の約3年ぶりの新シングル「A song for You! You? You!!」の高い初動が予想されます。また、声優育成スマホゲーム「CUE!」のキャスト16人からなるユニット「AiRBLUE」の新シングル「beautiful tomorrow」、人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」(ミリシタ)発のシングル「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 07 Jus-2-Mint」、声優の早見沙織さんのミニアルバム「シスターシティーズ」にも注目です。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 37 Needle Light」 上条春菜(CV:長島光那)/荒木比奈(CV:田辺留依) シングル

2位 「Empathy」 上田麗奈 アルバム

3位 「SMASH The PAINT!!」 にじさんじ アルバム

4位 「THE IDOLM@STER SideM 5th ANNIVERSARY DISC 04 FRAME&S.E.M&Legenders」 FRAME/S.E.M/Legenders シングル

5位 「ノーシナリオ」 内田真礼 シングル

6位 「にこ×にこ=ハイパースマイルパワー!」 ハロー、ハッピーワールド! シングル

7位 「Le☆S☆Ca」 Le☆S☆Ca アルバム

8位 「神前 暁 20th Anniversary Selected Works “DAWN”」 Various Artists アルバム

9位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 3chord for the Dance!」 Various Artists シングル

10位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 35 Palette」 島村卯月(CV:大橋彩香)/小日向美穂(CV:津田美波)/五十嵐響子(CV:種崎敦美) シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、特にアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。