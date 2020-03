不登校だった中3女子の卒業式 高校生活は「めちゃくちゃ楽しみ」

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」3月26日(木)の放送では、『SCHOOL OF LOCK! 卒業式』を開催。パーソナリティのとーやま校長が、新型コロナウイルス感染拡大防止の影響で学校の卒業式が短縮、中止となってしまった15歳の女子リスナーに直接電話を繋いで卒業を祝いました。――中1から不登校、卒業式には「区切りをつけに」とーやま校長:中学校3年生の学年だよね? 卒業式はあった?リスナー:3月3日に、来賓とか無しでありました。とーやま校長:親とかは?リスナー:親はいました。とーやま校長:そうか。卒業式はどうだった?リスナー:う~ん……私は中1の11月から学校に行けなくなっちゃったんです。なので、中学の3年間にただ区切りをつけに行く日でした。とーやま校長:これさ、中1の11月に何があったの?リスナー:部活でトラブルがあって、通えなくなりました。とーやま校長:そこからは、どうしていたの?リスナー:そこからはずっと家にいたわけでもなく、フリースクールに行ったりとか高校受験に向けて勉強したり、好きなことをやったりしていました。とーやま校長:好きなことって、どんなことをやったの?リスナー:絵を描いたり、夢が声優さんなのでその夢に近づくために、いろいろとやっていました。とーやま校長:独学で勉強したりとか?リスナー:そうですね。通ったりもしたし、大会にも出たし……旅もしました。(校長の地元の)北海道にも行ったんですよ。夏だったのにすごく寒かったです。とーやま校長:そうなんだ! 不登校をしているなかで、なんで旅に行きたいと思ったの?リスナー:それまで、生活の中で自分が主人公って感じる瞬間が無かったんです。で、北海道って行き先を知らずに行ったんですけど……。とーやま校長:すごいね。リスナー:知り合いに連れて行ってもらったんですけど、その中で時の流れに乗っている自分は、どこか主人公でなければいけない、という答えが見つかった気がして……。とーやま校長:ほう!リスナー:考え過ぎなくなって、心が楽になりました。とーやま校長:へぇ~。行ってみるもんだね。じゃあこの旅もそうだし、声優さんになるためにいろんなことをやったり、フリースクールに通ったりとかっていうのは……そういう毎日がいまの自分を作ってくれたわけでしょ?リスナー:そうですね。そうなります。とーやま校長:ね! 学校に行かなくなってからの2年ちょいは、どうだったの?リスナー:純粋に楽しかったです。やっぱり自由だし、でも羽目ははずしちゃいけないけど……「限界だ」と思っての不登校だったので、心のスペースができたというか。とーやま校長:うん。リスナー:なので、純粋に楽しめるようになりました。とーやま校長:うん! 4月からは?リスナー:今日合格発表だったんですけど、合格しました。とーやま校長:おめでとう! よかったね!! やったな!リスナー:そうなんです。よかったです……!とーやま校長:4月からはどう? 楽しみ?リスナー:めちゃくちゃ楽しみです。JKライフが待っています!とーやま校長:夢のJKライフだね。そうやって自分の力で勝ち取ったわけだけど、卒業式の日はどうだったの?リスナー:1年間……2年間か、教室に入っていなかったので、自分の席さえもわからなかったんですよ。とーやま校長:教室に入るときは緊張したの?リスナー:緊張したし、怖かったですね。階段を上る足が重かったです。とーやま校長:さっき、“区切りをつける”って言ったよね? その思いで向かって行ったってこと?リスナー:そうですね。みんなはアルバムを見て、「楽しかったね」とか言って涙したりとかしていたけど、私はずっと窓の外を眺めながらその時間をただ過ごすっていう……。とーやま校長:そうか。終わってからはどうだったの?リスナー:卒業式が終わってから「一緒に写真を撮ろう」って言われたんですけど、マスクが取れなかったりとか、「いいよ」って快く笑顔で言えない自分がもどかしかったです。とーやま校長:周りのみんなに、気を使ったりもしたんだよね。でも区切りはつけられたの?リスナー:つけられました。やっぱり行けなかったというのもあって、心の中の悪い私は「私の中学校生活を返してくれ」と思っちゃったり、体育祭も文化祭も授業だって出たかったし……中学生をしたかったんです。なので不安というか悲しさは残りましたけど、卒業式の前日に1人だけで練習をしたんです。真っ暗な体育館に1人で入ったんですけど、母校だし……行ってないけど(笑)。でも私はここに在籍しているから出なきゃな、という思いで区切りをつけに行ったので、出てよかったな、とは思っています。とーやま校長:うん。俺は今までの話を聞いて……この15歳の女の子はとても感受性が豊かで、他の人が感じられないようなものを感じ取るとこができて、しかもそれをちゃんと言葉にできて、しっかりと自分自身を表現できる人なんだな、というのを、とても強く思っている。リスナー:ありがとうございます。とーやま校長:声優さんという職業は、自分の思っていることをセリフに乗せないといけないわけでしょ? だからそこの練習だったのかもしれないし、ここまでの時間は絶対活きまくると思うから。リスナー:はい。とーやま校長:そんな気持ちも込めて、卒業証書をお渡ししよう! ちょっとね……白紙証書なもので、うまく俺が読めるかどうか……(笑)。リスナー:(笑)。とーやま校長:『卒業証書。〇〇〇〇殿。貴方は世間一般の人たちが思う、いわゆる普通の道ではなく、自分だけの道というものをしっかりと見つけ、そこを堂々と胸を張って歩んだこと、ここに称します。そして貴方の人生は、貴方だけの人生でしかない、〇〇〇〇の人生の主人公は〇〇〇〇である。これから貴方のアルバムの中に、素敵なページがたくさんたくさん加わることを、私とーやま校長はとても強く願っております。令和2年3月26日、未来の鍵を握る学校「SCHOOL OF LOCK!」校長のとーやまより』。卒業、おめでとうございます!!リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/