髙橋ひかる SCHOOL OF LOCK! 卒業で最後のメッセージ

女優の髙橋ひかるが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。この日で番組を卒業するため、リスナーに向けて最後のメッセージを届けました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」3月26日(木)放送分)ひかる:はぁ〜……ついについに、この日が来てしまいました。本日をもって、私、髙橋ひかるは、SCHOOL OF LOCK! の女子クラス(GIRLS LOCKS!)を卒業します。えっと……初めて私が“卒業”したのは……あははっ、“登校”したのは、ですね。相変わらずダメだ(笑)。登校したのは2018年の4月なんですけど……私、すごくラジオが好きで、“ラジオできる”っていうのがすごく嬉しくて。SCHOOL OF LOCK! は登校する前にたくさん聴かせてもらったんですけど、すごく何て言うか……生徒のみんなに寄り添ったラジオで。私も当時学生だったんで、卒業しちゃったけど……(笑)。なんかすごくパワーをもらえるし、頑張ろうって思えるし……。生徒に寄り添った授業(放送)で、校長と教頭もすごく温かくて、なんて素敵なラジオなんだろう、と思いました。元々、(前レギュラーの)広瀬すずちゃんとか永野芽郁ちゃんのGIRLS LOCKS! を聴いていたので、自分が女子クラスに登校するのはすごく緊張しました。やっぱり、名だたる方々が担当してきたクラスなので……私、しゃべるのすごい好きなんですよ。でも、ラジオってなった途端に全然うまくしゃべれなくて。何しゃべったらいいかわかんないし、すごく緊張したけど……でも逆電(リスナーと電話で話を)したときにはすごくみんなが温かくて、職員の皆さんもすごく温かくて……。毎回登校するのが楽しみでしたし、みんなと会えるのがすごく嬉しかったし……、毎月楽しみで、すごく嬉しかったです。こんな心の拠り所があるっていうのは、すごく幸せなことだなーって思ったし……すごくいい経験をさせてもらえたなって思っています。SCHOOL OF LOCK! で得たこと、学んだことってなんだろうって思ったときに……未来の鍵を握る学校じゃないですか、SCHOOL OF LOCK! って。でも未来の鍵って、私の場合は自分自身だと思ったんですね。例えば私だったら、“自分らしさ”がすごく鍵になったなって思ったんです。最初は自分らしさが全然出せなくて、「誰のラジオなの、これは?」って感じだったんですけど、あるきっかけがあって、すごく自分らしくみんなと一緒に授業ができるようになったんです。私の今年の目標は“自分らしく生きる”なんですけど……自分らしく生きることが、私の人生を切り開いていく鍵になったので。その鍵を見つけることができる学校だなって、すごい思ったんですよ。いろんな講師の方々がいて、いろんな話を聞いて、自分自身を見つめることができて。そして時間帯も……学校とかってさ、普通だったらお昼間じゃん。じゃなくて、この深い時間だからこそ、ふと思いついたりとか、考えることもたくさんあると思うんですよ。だからこそ、この学校で得たことをじっくり考えてみて欲しいと思います。考える時間も無限じゃないからこそ、大切にしていきたいなって思うし、みんなにも大切にしてもらえたらなって思います。みんなには後悔してもらいたくないし、私も後悔したくないし。ホンマに一度きりの人生やから、もう本当に自分は自分。人は人。自分の人生を強く歩んでいきたいし、もうツッパッていこう! と言うか……、もう「ツッパッていこー!」ってことで、この曲を選びました。みんなに届いたらなと思います!――ここで、KALMAの「デイズ」をオンエアひかる:この曲はもうね……私、ずっと探してたんですよ。この最後の授業に何を流そうかな? と思って。なんか本当にね、すごい青くさくて、すごい素敵な曲なんですよ。サビに入る前の歌詞がすごい好きで、『人は人 自分は自分 誰のマネもすんな!』って。もうホンマにその通りやし。私ってすごい人の影響を受けやすくて、まっすぐ行くことがすごい難しくて、曲がっちゃうことばっかりで……。こんな自分が授業してるのが、申し訳ないくらいなんやけど……でもだからこそ、こうやって思ってるからこそ……まっすぐ伝えたいなって。みんなには真っ直ぐに生きてほしいし。でも曲がってることが悪いことじゃないと思うので、自分らしく真っ直ぐ夢を追って行ってもらえたらなって思います! 時には曲がってもいいからねっ!私は今年の3月に高校を卒業しまして、そして女子クラスも卒業させていただくことになりました。新しい世界に飛び出すことになるんですけど……すごく楽しい2年間でした。本当にありがとうございました。ホンマに不安なことばっかりやし、今、生きてても、何があるかわかんないじゃん! 今もコロナで大変なことになってたりとかさ。世の中、何が起こるかわかんないけど、でも、それも全部エネルギーにして、エンジンにして……もう突っ走って行けるぐらい強い人間になりたいし……。今日は泣くつもりじゃなかったのに、みんなごめんね……なんか泣いてる人がペラペラ喋ってさ。でも心は笑ってるんで、そこんとこよろしくお願いします。みんなもね、泣きたい時は泣いていいんだよ、って言いたい! 私はあんま最近泣かないから……すごい不思議な気持ちです。――黒板のメッセージは『未来の鍵は すぐそばにある』。ひかる:さっきも言いましたけど、鍵は自分なんですよ。自分で探さなきゃ誰も見つけてくれない……まあ当たり前なんだけどさ。だからこそ、自分ってなんなのかって。自分のことを嫌いな人が多いと思うけど、そんな人本当はいないと思うんです。じゃなかったら、今生きてないと思うんです。自分の生きる気力なんて、自分が嫌いだったら……本当だったらないし。きっと本当は、自分の好きなところがあるはずなんです。だから自分が嫌いな人は、自分の好きなところを見つけるところから始めてみたらいいと思うし、みんな自分が大好きになれたらいいなって思ってます! 楽しい未来が待ってること祈ってます!! 楽しい2年間をありがとうございました! GIRLS LOCKS! 4週目担当! 髙橋ひかるでした!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/