『ヒプマイ』声優陣が楽曲を語る！　Amazonにてオリジナルコンテンツ配信

Amazonは、3月27日(金)より、定額制音楽配信サービスAmazon Music Unlimited(アマゾン・ミュージック・アンリミテッド)にて、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』(以下、ヒプノシスマイク)のオリジナルコンテンツを配信することを発表した。



Amazon Music Unlimitedの会員限定コンテンツSide by Sideは、アーティストが自身の音楽について語るAmazon Music独自のサービスだ。リスナーはアーティストをより身近に感じながら音楽を楽しむことができる。



「Side by Side ヒプノシスマイク」では、声優6名が、各ディビジョンの収録曲を紹介。出演者は、各ディビジョン(イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤ)のリーダーを演じる木村昴氏、浅沼晋太郎氏、白井悠介氏、速水奨氏、岩崎諒太氏、葉山翔太氏の6名だ。



Side by Sideには、 3月27日(金)より配信の新曲、「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem- +」も収録されており、新たにオオサカ・ディビジョンとナゴヤ・ディビジョンのメンバーが加わった最新楽曲も楽しむことができる。



また、現在配信中の「ヒプノシスマイク アニメ・ソングス」も新曲が加わり配信。Amazon Music Unlimited会員限定のこのプレイリストでは、シンジュク ディビジョン”麻天狼”最新アルバム『麻天狼-Before The 2nd D.R.B-』、「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem- +」を追加した、計26アルバムの代表楽曲を楽しむことができる。

また、プライム会員の方に向けたプレイリスト、「ヒプノシスマイク アニメ・ソングス in Prime」も用意されている。



(C) King Record Co., Ltd.