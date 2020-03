今季ローテはデグロム、ワカらで5人埋まる

ニューヨーク・メッツの先発右腕ノア・シンダーガード投手が、予定していた右肘側副靭帯再建手術(通称トミー・ジョン手術)を受け、無事に成功した。米スポーツ専門サイト『ESPN』が27日(日本時間28日)、伝えている。







シンダーガードは24日(同25日)に手術を受けることを発表していたが、この日までに無事に成功したことを関係者が同サイトに報告。回復期間に12カ月~18カ月が見込まれており、今季は棒に振ることになるが、来年2021年のシーズン中に復帰することが予想される。



現在27歳のシンダーガードは5年目の昨季に自己最多32試合に登板し、10勝8敗、防御率4.28、100マイル(約161キロ)前後の速球などを武器に197回2/3を投げて202奪三振をマーク。2年連続サイ・ヤング賞を獲得したジェイコブ・デグロム投手とともに先発ローテーションの中心を担い、キャリア3度目の2桁勝利と2度目の200奪三振という成績を残した。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大による現在シーズン開幕が延期となっているが、メッツはシンダーガードが長期離脱することで、今季の開幕時にはデグロム、マーカス・ストローマン投手、スティーブン・マッツ投手、リック・ポーセロ投手、マイケル・ワカ投手の5人によるローテーションで回すことになるとされている。









【動画】復活の日を心待ちに。メッツ剛腕シンダーガード、緩急駆使した圧巻ピッチング

米メディア『SBR sports picks』のツイッターより



Thor out for season: Noah Syndergaard to have Tommy John surgery...





— SBR Sports Picks (@SBRSportsPicks)