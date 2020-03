ボブ・ディラン、8年振りの新曲「マーダー・モスト・ファウル」は17分に及ぶ大作

4月の日本ツアーが中止となってしまったボブ・ディランが、3月27日(金)に新曲「マーダー・モスト・ファウル」のデジタル配信を開始した。これは2012年に発表されたアルバム『テンペスト』以来となる自作曲で、ブートレッグ・シリーズや来日記念盤を除くと8年振りとなる新作の発表だ。



ディランが2016年12月にノーベル文学賞を授与されてから初の書下ろしとなる楽曲が発表された。かつてない17分にも及ぶ物語性あるこの曲のタイトル「マーダー・モスト・ファウル」とはハムレットに登場するフレーズ。2012年作『テンペスト』はシェイクスピアの最後の作品『ザ・テンペスト』と同じタイトルであり、ノーベル文学賞受賞時やMusicare Person Of The Yearでも彼はシェイクスピアについて語っている。



第35代アメリカ合衆国大統領であるジョン・F・ケネディの暗殺から始まるこの歌は、主に六十年代に起きた数々の出来事や時代を彩ったミュージシャン、曲名をコラージュ風に投げかける。ディランの訥々と物語を紡ぐように繰り広げるヴォーカルは静かで穏やかながら揺るぎがない。ジャケットに使われた大統領執務室で写るジョン・F・ケネディは、1961年1月に43歳で大統領に就任し、1963年11月にテキサス州ダラスで暗殺される。僅か3年にも満たない在任中、東西冷戦、ベトナム戦争、公民権運動、宇宙開発競争など数多くの難問を背負っていた。彼にはマフィアやマリリン・モンローとの噂などもつきまとったが、何よりも平和への希求が高く今でも人気を誇る大統領で、彼に関する数多くの映画や書物が生まれ、度重なる検証にもかかわらず暗殺された背景は今でも謎に包まれている。そんな短くも波乱に富んだケネディの、血に染まった暗殺事件からこの歌は始まる。



ボブ・ディラン コメント

「私のファンと熱心なフォロワーの方々へ、長年のご支援とご献身に感謝を込めて挨拶致します。この度公開するのは以前録音した歌で皆さんに興味を持って頂ける未発表曲です。どうぞ安全に過ごされますように、油断する事がありませんように、そして神があなたと共にありますように」







マーダー・モスト・ファウル



それは63年11月の暗い日

永遠に私の中に生き続ける日

ケネディ大統領は生贄の羊のごとく屠殺された

待て 私が誰か知ってるのか?

もちろん知ってるさ

車に乗ったままの頭を彼らは吹っ飛ばした

白昼堂々、犬のように撃ち殺された

時間の問題だった

借りは返さねばならない

俺たちが集めに行く

嫌悪を持ってお前を殺す リスペクトすることなく

お前をあざけり ショックを与える

お前の後に就く者はいるのだ

何千もの目の前で脳みそは吹き飛ばされた

驚くほど あっという間に 完全な死刑執行

ウルマン(ジャック) ウルフマン(ジャック)

太鼓を鳴らせ ドンドン

これは最も卑劣な殺人



静かに子供たち お前達にはわからない

ビートルズがやってくる 君の手をとりに(to hold your hands)

マージーを渡ってフェリーでやってくる スリルを求め

ボロ布をまとった3人がやってくる

ピースを集めながら

俺はウッドストックにいこう

アクエリアスの時代

そしてオルタモントに行って、ステージの近くに座ろう



窓から顔を出して

楽しもう(Let the good times roll)

ガラス窓の奥ではパーティが始まっている

レンガを積み上げ コンクリを流せ

ダラスがあなたを愛してないとは言わないでくれ 大統領閣下



黒い顔 白い顔

太陽が沈んだら歩かない方がいい

赤線地帯をいく 海岸の警官みたいに

エルム街の悪魔みたいに生きている

あなたの国があなたに何をしてくれるかは尋ねるな



目に見えぬ者を撃てるのか

グッドバイ チャーリー グッドバイ アンクル・サム(アメリカ)

真実はなんだ? どこに行ったのだ?

オズワルドに聞けば良い

仕事は仕事

これは最も卑劣な殺人



彼らは脳みそをとった

魂はあるべきところになかった

50年間探し続けてきた

自由 自由

言いたくないが、死んだ者しか自由になれないのだ

銃は未知の側溝に投げ捨て 歩き去る

起きろよリトル・スージー ドライヴに行こう

トリニティ川沿いを 目を開けて

ラジオをかけよう ダイアルはそのまま

パークランド病院まであと6マイル

ミス・リジー 僕はめまいがしそうさ(Dizzy Miss Lizzy) 血だらけで

俺は騙されやすい(patsy)人間なんだ パッツィ・クラインみたいに

人を後ろからも前からも撃ったことがない

目には血 耳にも血

ニューフロンティアにはたどり着けない



残虐で意地悪で

目も当てられないほど醜い

彼らは殺した 彼を 1回ならずとも2回も

人間の生贄のように

エアフォースワンがゲートに着く

いつタオルを投げるべきかと生きている

そういうものなのだ

これは最も卑劣な殺人



国の魂は投げ捨てられた

ゆっくりと朽ちている

審判の日まであと36時間

ウルマンジャックが延々と喋ってる

精一杯の声で

曲をかけてくれ Mr.ウルフマン・ジャック

キャディラックに乗ってる俺のために

若死にするのは善人だけ(Only The Good Die Young)をかけてくれ

トム・ドゥーリーが絞首刑にされた地に連れて行ってくれ(Tom Dooley)

クイーン・メアリー キング・ジェイムス

忘れなくないなら 名前を書いておけ

エタ・ジェイムスもかけてくれ Atlant Old Line

ジョン・リー・フッカー Scratch My Back

あとジャックっていうストリップ・バーのオーナーのためにかけてくれ

ギター・スリム Going Down Slow

かけてくれ 俺と マリリン・モンローのため



かけてくれ Please Dont Let Me Be Misunderstood

かけてくれ ファースト・レディのために 彼女 気分が悪いんだ

かけてくれ ドン・ヘンリーを グレン・フライを

カール・ウィルソンのためにも

かけてくれ 悲劇を トワイライト・タイムを

事件の現場へ連れてってくれ

かけてくれ そしてまた一人が命を落とす

かけてくれ Old Ragged Cross 神を我々は信じる

長く寂し死道を 頭が爆発するまで待って立って

彼らは列車に乗りそびれた

ミステリーも見逃した

その男は死んで見つかった 朽ちた木のように

牧師のために かけてくれ

かけてくれ オスカー・ピーターソンを スタン・ゲッツを

ブルー・スカイを ディッキー・ベッツ



かけてくれ アート・ペパー

セロニアス・モンク チャーリー・パーカー

そしてジャンクのすべて(all that junk)

そしてジャズのすべて(all that jazz)



アルカトラスのバードマン(birdman of Alcatraz)のために何か曲をかけてくれ

バスター・キートン ハロルド・ロイド

プリティ・ボーイ・フロイド



Cry Me A River をかけてくれ 神々のために

かけてくれ No. 9を No.6 を

リンジーとスティーヴィ・ニックスのために

かけてくれ ナット・キング・コールのNature Boy

1200万の魂が最後に失われる

かけてくれ Stella By Starlightを レディ・マクベスのために



心配するな 大統領閣下

助けは向かっている

あなたの兄弟がやってくる

兄弟? どの兄弟だ?

この地獄はなんだ?

俺たちは待っていると告げてくれ

そして捕まえる



愛の畑でタッチダウンをする

でも立ち上がることはなかった

そのあとに続くのは大変だった

誰の二番目でもなく

彼らは殺した 昇る太陽の祭壇の上で



Mistyをかけてくれ Old Devil Moonを

Anything Goesを Memphis in Juneを

かけてくれ ジェリー・ロール・モートンを ルシールを

Key To The Highway、King of The Heart

かけてくれ Marching Thru Georgia

暗闇をかけてくれ 死をかけてくれ それが来た時は

愛をかけてくれ 血をかけてくれ

最も卑劣な殺人をかけてくれ



聞取りと訳:丸山京子

*原詞が無い中、短時間で聞き取ってその一部を翻訳したものです。この大作をいち早く理解する手助けになればと存じます。どうぞご了承ください。









<リリース情報>



ボブ・ディラン

「マーダー・モスト・ファウル」

配信中

https://sonymusicjapan.lnk.to/BobDylan_MurderMostFoul