続編アニメが上位！　2020春アニメ『今期何見る？』dアニメストアでの投票結果発表！

国内最大級アニメ見放題サービス「dアニメストア」では、2020年の春アニメで気になっている作品の人気投票を実施し、総投票数・6万515票の結果を発表した。



投票はdアニメストアで3月20日(金)〜27日(金)12:00まで行われたもの。2020春アニメの中でどの作品が注目されているのか? 「総合」「性別」の投票結果を見ていこう!



【総合ランキング】



1位:5842票 ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld(2ndクール)

2位:5412票 かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~

3位:4788票 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完

4位:3347票 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第二部)

5位:3276票 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…

6位:2606票 食戟のソーマ 豪ノ皿

7位:2291票 八男って、それはないでしょう!

8位:2215票 フルーツバスケット 2nd season

9位:1886票 新サクラ大戦 the Animation

10位:1832票 かくしごと



【性別ランキング:男性】

1位:4453票 ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld(2ndクール)

2位:3925票 かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~

3位:3887票 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。完

4位:2326票 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第二部)

5位:2021票 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…



【性別ランキング:女性】

1位:1407票 かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~

2位:1308票ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld(2ndクール)

3位:1280票 フルーツバスケット 2nd season

4位:1205票 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…

5位:978票 本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません(第二部)



総合、性別共に上位には人気を博したアニメの続編が続々ランクイン! 『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld(2ndクール)』、『かぐや様は告らせたい?~天才たちの恋愛頭脳戦~』は多くの部門で1位2位を独占しており、注目の高さが伺える。



dアニメストアではランキングの詳細、年代別のランキングも掲載。あなたの気になっているアニメは何位にランクインしていただろうか? いよいよ始まる春アニメも楽しもう!