「校歌歌いたかった」「親に見せたかった」心残りの卒業式

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」3月26日(木)の放送では、『SCHOOL OF LOCK! 卒業式』を開催。パーソナリティのとーやま校長が、新型コロナウイルスの影響で学校の卒業式が短縮、中止されてしまったリスナーから届いたメッセージを紹介し、卒業を祝いました。とーやま校長:地域によってもさまざまだし、地域の中でも学校によって対応が違うなか、わかってはいるけれど悔しい気持ち、無念の気持ちは……そりゃあるわな。卒業生も在校生も。実際の卒業式からは日にちが経ったかもしれないけど、どう考えても忘れられないしね。本日の生放送教室では、“式に出たくても出られませんでした”というキミとの卒業式を、ラジオの中で行いたいと思っております。いろんな事情があって卒業式に出られなかったキミ、“卒業式なんて行きたくない”と思って出なかったキミ、でも本当は卒業式に出て、春を迎えたかったという気持ちが少しでもあるなら、俺はキミの卒業式をここで行って4月に向けてしっかり送り出したいと思っている!とーやま校長:これは……学校の先生が闘ってくれたってことなのかな? もちろん先生たちがみんなの健康とか世の中のこともいろいろ考えて、できることになった「門出を祝う会」は、たぶん来年の今頃になっても思い出すよね。10年後の25歳……(もうそのときは、働いているかな?)にも思い出すだろうし。いつか自分に子どもができたりしたら、この話をしてあげる日が来るのかもしれない。ちょっと先の話になるけど、同窓会とかは最高だよ! 先生たちに再会して感謝の気持ちを伝えられたら最高だよね……と思ったら、いい日だったってことでしょう。そして、卒業おめでとう。とーやま校長:うん……そうだね…………そうね、うん……そうだなぁ……ごめん何も出てこないわ。なんだろう……そうだな……なんだろうね。「卒業おめでとう」と言っていいのかな……? この1行ちょっとの書き込みでは、気持ちを窺い知ることは……でも、これだけなんだろうな。それ以上でも以下でもない、ってことだよね。これは誰のせいにもできないし、どうしていいかわからないし……。他の生徒なら、何かのきっかけで「4月からまた頑張ろう」と思えるヤツもいるだろうけど、もしかしたらそうじゃないかもしれないもんね。これは誰もが思いつく言葉だからあんまり言いたくないな、とも思うんだけど……これからの生活があるわけで、そこに向けて……たくさん親に見えてもらえるような4月からになればいいね。というのが頭に浮かんだけど……でも、18歳、高校3年生の時間というのはここしかないわけで、この瞬間しかね。だからそんな未来の話をしたところで……だよな、って思ってちょっと言葉が出てこなかった。だけど、ちゃんと自分の意思をもって学校に通って……ずっと楽しかったかもしれないし、楽しかったからこその書き込みかもしれないけど。でもちゃんと通い切って卒業を迎えたということは……俺は褒めたいと思っている。だから、卒業……よくできました。おめでとう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/