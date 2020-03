SEKAI NO OWARI 新レギュラーラジオ番組「SEKAI NO OWARI “The House”」がスタート！

4人組バンド・SEKAI NO OWARIがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの新番組「SEKAI NO OWARI “The House”」が、4月5日(日)からスタートします。TOKYO FMで放送中の10代向け番組「SCHOOL OF LOCK!」内のコーナー「セカオワLOCKS!」を担当するSEKAI NO OWARI。2011年9月から3ヵ月、2012年4月~2020年3月までの約8年間、レギュラーアーティスト“講師“をつとめています。同コーナーは、3月27日(金)の放送をもって一旦休講。4月5日(日)からは、SEKAI NO OWARIのメンバーがパーソナリティをつとめる「SEKAI NO OWARI “The House”」がスタートします。毎週さまざまなテーマについて、家のリビングに集まって会話をするようなリラックスした雰囲気でトークを展開。ぜひチェックしてください!なお、SEKAI NO OWARIは、2020年でCDデビュー10周年を迎え、5月27日(水)にベストアルバム「SEKAI NO OWARI 2010-2019」をリリース。ニューシングルの発売も控えています。詳しくはSEKAI NO OWARIオフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>タイトル:SEKAI NO OWARI “The House”放送日時:毎週日曜12:00~12:25 ※放送初回は4月5日(日)放送局:TOKYO FMをはじめとするJFN38局ネットパーソナリティ:SEKAI NO OWARI番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/house/