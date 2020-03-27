大久保篤原作による舞台「炎炎ノ消防隊」の全キャスト、公演日程が発表された。

主人公・森羅日下部役を牧島輝が演じることは既報の通り。このたびアーサー・ボイル役を小澤廉、秋樽桜備役を君沢ユウキ、武久火縄役を馬場良馬、茉希尾瀬役を星波、アイリス役を礒部花凜が担当することが明らかになった。また烈火星宮役に小南光司、カリム・フラム役に校條拳太朗、フォイェン・リィ役に安里勇哉、環古達役に早乙女ゆう、レオナルド・バーンズ役に萩野崇、象日下部役に木津つばさ、プリンセス火華役に野本ほたる、ジョーカー役に和泉宗兵がキャスティングされた。

舞台「炎炎ノ消防隊」は、7月31日から8月2日まで大阪の梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ、8月7日から9日まで神奈川・KT Zepp Yokohamaにて上演。演出は久保田唱、脚本はなるせゆうせいが務める。チケットのオフィシャル先行は4月17日12時から26日23時59分まで行われる。

週刊少年マガジン（講談社）で連載中の「炎炎ノ消防隊」は、世界を襲う人体発火現象の謎に立ち向かう特殊消防隊を描くダークバトルファンタジー。2019年7月にTVアニメ化され、今夏には続編「弐ノ章」の放送も決定している。

舞台「炎炎ノ消防隊」

日程：2020年7月31日（金）～8月2日（日）

会場：大阪府 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ



日程：2020年8月7日（金）～8月9日（日）

会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」連載）

演出：久保田唱

脚本：なるせゆうせい

音楽：三善雅己

キャスト

森羅日下部：牧島輝

アーサー・ボイル：小澤廉

秋樽桜備：君沢ユウキ

武久火縄：馬場良馬

茉希尾瀬：星波

アイリス：礒部花凜

烈火星宮：小南光司

カリム・フラム：校條拳太朗

フォイェン・リィ：安里勇哉

環古達：早乙女ゆう

レオナルド・バーンズ：萩野崇

象日下部：木津つばさ

プリンセス火華：野本ほたる

ジョーカー：和泉宗兵

ほか

(c)大久保篤・講談社／舞台「炎炎ノ消防隊」製作委員会