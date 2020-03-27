「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の声優陣によるオリジナルコンテンツ「Side by Side ヒプノシスマイク」が、本日3月27日よりAmazon Music Unlimitedにて配信開始された。

Amazon Music Unlimitedの会員限定コンテンツとなる「Side by Side ヒプノシスマイク」。イケブクロ、ヨコハマ、シブヤ、シンジュク、オオサカ、ナゴヤの各ディビジョンのリーダーを演じる、山田一郎役の木村昴、碧棺左馬刻役の浅沼晋太郎、飴村乱数役の白井悠介、神宮寺寂雷役の速水奨、白膠木簓役の岩崎諒太、波羅夷空却役の葉山翔太が、各ディビジョンの楽曲を紹介する。また3月27日より配信される新曲で、新たにオオサカ・ディビジョンとナゴヤ・ディビジョンのメンバーが加わった「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem- ＋」も楽しめる。

なお、配信中のプレイリスト「ヒプノシスマイク アニメ・ソングス」では、最新作「麻天狼 -Before The 2nd D.R.B-」、新曲「ヒプノシスマイク-Division Battle Anthem- +」を追加した、計26のアルバム代表楽曲を聴くことができる。