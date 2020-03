テレビアニメやゲームが人気のサンリオのメディアミックスプロジェクト「SHOW BY ROCK!!」のテレビアニメ新シリーズ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」が制作されることが3月26日、分かった。キービジュアルも公開され、26日に最終回が放送された「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」に登場したバンド「Mashumairesh!!」のほわんや、「プラズマジカ」のシアン、テレビアニメシリーズでは初登場となる「Yokazenohorizon」のリカオらが描かれている。

新シリーズでは、「Mashumairesh!!」「プラズマジカ」「DOKONJOFINGER」「シンガンクリムゾンズ」「REIJINGSIGNAL」「トライクロニカ」「徒然なる操り霧幻庵」「クリティクリスタ」「BUDVIRGINLOGIC」「ARCAREAFACT」「Yokazenohorizon」という11バンドのキャラクターが登場する。アニメ「SHOW BY ROCK!!」などの監督の池添隆博さんが総監督を務め、山岸大悟さんが監督を務める。待田堂子さんがシリーズ構成、永作友克さんがキャラクターデザインを担当する。「ましゅまいれっしゅ!!」に続き、キネマシトラスが制作する。

「SHOW BY ROCK!!」は、ゲームの世界に引きずり込まれた女子高生がガールズバンドの一員として成長する姿を描いたアニメ。スマートフォン向けゲームも人気を集めている。第1期が2015年4~6月、第2期が2016年10~12月に放送。約3年ぶりとなる新作テレビアニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」が、今年1~3月に放送された。

◇スタッフ(敬称略)

総監督:池添隆博▽監督:山岸大悟▽シリーズ構成:待田堂子▽キャラクターデザイン:永作友克▽CG Producer:吉岡宏起▽CG Production:ENGI▽音響監督:郷文裕貴▽音楽制作:ポニーキャニオン▽アニメーション制作:キネマシトラス

◇キャスト(敬称略)

<Mashumairesh!!>

ほわん:遠野ひかる▽マシマヒメコ:夏吉ゆうこ▽デルミン:和多田美咲▽ルフユ:山根綺

<DOKONJOFINGER>

ヤス:伊東健人▽ハッチン:小松昌平▽ジョウ:小野友樹▽双循:白井悠介

<REIJINGSIGNAL>

ララリン:Lynn▽スモモネ:芹澤優▽ういうい:鈴木みのり

<徒然なる操り霧幻庵>

阿:早見沙織▽吽:松井恵理子▽ダル太夫:潘めぐみ

<BUDVIRGINLOGIC>

アイレーン:野口瑠璃子▽ペイペイン:田中あいみ▽ハンドレッコ:木戸衣吹

<Yokazenohorizon>

リカオ:古川慎

<プラズマジカ>

シアン:稲川英里▽チュチュ:上坂すみれ▽レトリー:沼倉愛美▽モア:佐倉綾音

<シンガンクリムゾンズ>

クロウ:谷山紀章▽アイオーン:内山昂輝▽ヤイバ:柿原徹也▽ロム:細谷佳正

<クリティクリスタ>

ロージア:日高里菜▽ツキノ:茅野愛衣▽ホルミー:五十嵐裕美▽ジャクリン:村川梨衣

<トライクロニカ>

シュウ☆ゾー:宮野真守▽リク:村瀬歩▽カイ:逢坂良太

<ARCAREAFACT>

チタン:小林裕介▽オリオン:八代拓▽セレン:筆村栄心▽アルゴン:沢城千春