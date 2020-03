「SHOW BY ROCK!!」の新作TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の制作が決定。キービジュアルが発表された。

これは本日3月26日にTOKYO MXでオンエアされた「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」最終話の放送終了後、予告映像にて伝えられたもの。キャストも発表され、Mashumairesh!!、プラズマジカ、DOKONJOFINGER、シンガンクリムゾンズ、REIJINGSIGNAL、トライクロニカ、徒然なる操り霧幻庵、クリティクリスタ、BUDVIRGINLOGIC、ARCAREAFACT、Yokazenohorizonというアニメ・ゲームで活躍する11バンドの登場が明らかになっている。

総監督として、TVアニメ「SHOW BY ROCK!!」「SHOW BY ROCK!!#」「SHOW BY ROCK!!しょ~と!!」で監督を務めた池添隆博が再び参加。また同作で演出に携わった山岸大悟が監督を務める。シリーズ構成を待田堂子、キャラクターデザインを永作友克が担当するほか、「SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!」のキャラクターデザイン・伊藤晋之、メインアニメーター・石毛理恵といった歴代のスタッフが参加。アニメーション制作は引き続きキネマシトラスが担当する。

「SHOW BY ROCK!!STARS!!」はTOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほかにて放送予定。放送時期など、さらなる詳細は続報を待とう。

TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」

放送情報

TOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほかにて放送予定

スタッフ

原作:サンリオ

総監督:池添隆博

監督:山岸大悟

シリーズ構成:待田堂子

キャラクターデザイン:永作友克

CG Producer:吉岡宏起

CG Production:株式会社ENGI

音響監督:郷文裕貴

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:キネマシトラス

キャスト

ほわん:遠野ひかる

マシマヒメコ:夏吉ゆうこ

デルミン:和多田美咲

ルフユ:山根綺

シアン:稲川英里

チュチュ:上坂すみれ

レトリー:沼倉愛美

モア:佐倉綾音

ヤス:伊東健人

ハッチン:小松昌平

ジョウ:小野友樹

双循:白井悠介

クロウ:谷山紀章

アイオーン:内山昂輝

ヤイバ:柿原徹也

ロム:細谷佳正

ララリン:Lynn

スモモネ:芹澤優

ういうい:鈴木みのり

ロージア:日高里菜

ツキノ:茅野愛衣

ホルミー:五十嵐裕美

ジャクリン:村川梨衣

阿:早見沙織

吽:松井恵理子

ダル太夫:潘めぐみ

シュウ☆ゾー:宮野真守

リク:村瀬歩

カイ:逢坂良太

アイレーン:野口瑠璃子

ペイペイン:田中あいみ

ハンドレッコ:木戸衣吹

チタン:小林裕介

オリオン:八代拓

セレン:筆村栄心

アルゴン:沢城千春

リカオ:古川慎

ほか

