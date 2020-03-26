3月28日に公開される予定だった劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」の公開延期が発表された。

これは「『Fate/stay night [Heaven's Feel]」の公式サイトにて発表されたもの。新型コロナウイルス感染症に伴う、各行政機関の発表および一部映画館の休館などを鑑みて決定された。変更後の公開日は4月25日を予定しているが、今後の状況に伴い再度変更になる可能性があることも伝えられた。前売り券の取り扱いの詳細などは、公式サイトにて確認を。

手にした者の願いを叶えるという万能の願望機・聖杯をめぐる物語を描いた、ビジュアルノベルゲーム「Fate/stay night」を原作とする劇場アニメ「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』」。2017年に第1章「presage flower」、2019年に第2章「lost butterfly」が公開された。

劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」III.spring song」

2020年4月25日（土）公開予定

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

キャラクター原案：武内崇

監督：須藤友徳

キャラクターデザイン：須藤友徳・碇谷敦・田畑壽之

脚本：桧山彬（ufotable）

美術監督：衛藤功二

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：松岡美佳

編集：神野学

音楽：梶浦由記

制作プロデューサー：近藤光

アニメーション制作：ufotable

配給 ：アニプレックス

キャスト

衛宮士郎：杉山紀彰

間桐桜：下屋則子

セイバーオルタ：川澄綾子

遠坂凛：植田佳奈

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以

藤村大河：伊藤美紀

言峰綺礼：中田譲治

間桐臓硯：津嘉山正種

ライダー：浅川悠

真アサシン：稲田徹

(c)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC