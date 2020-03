5人組ロックバンド「FLOW」が2月24日に幕張メッセイベントホール(千葉市美浜区)で開催したライブ「FLOW 超会議 2020 ~アニメ縛りリターンズ~」が、WOWOWで3月29日に放送される。「アニメ縛り」は、FLOWがコラボしたアニメ関連の楽曲のみで構成される人気のライブで、アニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」のオープニングテーマ「Sign」の再生回数が全世界で2000万回を突破したことを記念し、2月24日に一夜限りで“復活”した。WOWOWでは、同ライブで披露された全24曲のほか、メーキング映像も放送する。

「FLOW 超会議 2020 ~アニメ縛りリターンズ~」は、人気アニメ「コードギアス」シリーズの「COLORS」「WORLD END」「PENDULUM」からスタートした。ほかにも「エウレカセブン」シリーズの「DAYS」「ブレイブルー」、「NARUTO」シリーズの「GO!!!」「Sign」などを披露。各作品の映像をバックにパフォーマンスしたり、キャラクターの声が流れたりといった演出もあった。

3月29日午後10時からWOWOWライブで放送。

◇放送楽曲

COLORS▽WORLD END▽PENDULUM▽Steppin’ out▽WORD OF THE VOICE▽Hey!!!▽愛愛愛に撃たれてバイバイバイ▽CHA-LA HEAD-CHA-LA▽HERO ~希望の歌~▽INVASION▽CALLING▽DAYS▽Realize▽ブレイブルー▽BURN▽風ノ唄▽INNOSENSE▽光追いかけて▽Re:member▽Break it down▽SUMMER FREAK▽虹の空▽GO!!!▽Sign