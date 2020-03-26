2002年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2002年のプロ野球ドラフト会議では、自由枠入団を含めた新人選手90名（セ・リーグ49名、パ・リーグ41名）が指名された。









セ・リーグ



横浜ベイスターズ

◇自由枠

村田修一 内野手 日本大

土居龍太郎 投手 法政大



◇選択選手

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位（選択権なし）

４位 加藤武治 投手 三菱ふそう川崎

５位 吉村裕基 内野手 東福岡高

６位 北川利之 内野手 川崎製鉄水島

７位 飯田龍一郎 投手 育英高

８位 河野友軌 外野手 法政大

９位 堤内健 投手 日本大

10位 武山真吾 捕手 享栄高

11位 木村昇吾 内野手 愛知学院大





広島東洋カープ

◇自由枠

永川勝浩 投手 亜細亜大



◇選択選手

１位（選択権なし）

２位 吉田圭 投手 帝京高

３位（選択権なし）

４位 鞘師智也 外野手 東海大

５位 松本高明 外野手 帝京高





阪神タイガース

◇自由枠

杉山直久 投手 龍谷大

江草仁貴 投手 専修大



◇選択選手

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位（選択権なし）

４位 中村泰広 投手 日本アイ・ビー・エム野洲

５位 久保田智之 投手 常磐大

６位 三東洋 投手 ヤマハ

７位 林威助 外野手 近畿大

８位 田村領平 投手 市立和歌山商高

９位 新井智 投手 ローソン

10位 伊代野貴照 投手 ローソン

11位 萱島大介 内野手 ローソン

12位 松下圭太 外野手 三瓶高





中日ドラゴンズ

◇自由枠

獲得なし



◇選択選手

１位 森岡良介 内野手 明徳義塾高

２位（選択権なし）

３位 櫻井好実 外野手 砺波工高

４位 植大輔 投手 龍谷大

５位 長峰昌司 投手 水戸商高

６位 小林正人 投手 東海大

７位 瀬間仲ノルベルト 内野手 日章学園高

８位 湊川誠隆 内野手 慶応義塾大





ヤクルトスワローズ

◇自由枠

獲得なし



◇選択選手

１位 高井雄平 投手 東北高

２位（選択権なし）

３位 館山昌平 投手 日本大

４位 泉正義 投手 宇都宮学園高

５位 大原秉秀 内野手 福知山成美高

６位 片山文男 投手 日章学園高

７位 高橋敏郎 捕手 石巻専修大

８位 吉川昌宏 投手 ローソン

９位 小森孝憲 投手 東京農大生産学部

10位 久保田智 外野手 川崎製鉄千葉

11位 大塚淳 内野手 土浦三高



読売ジャイアンツ

◇自由枠

木佐貫洋 投手 亜細亜大

久保裕也 投手 東海大



◇選択選手

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位（選択権なし）

４位 長田昌浩 内野手 東海大望洋高

５位 山本光将 外野手 熊本工高

６位 矢野謙次 外野手 國学院大

７位 入野久彦 捕手 福岡大

８位 横川雄介 捕手 都立日野高









パ・リーグ



オリックス・ブルーウェーブ

◇自由枠

加藤大輔 投手 神奈川大



◇選択選手

１位（選択権なし）

２位 鈴木誠 投手 元カンザスシティロイヤルズ

３位（選択権なし）

４位 前田大輔 捕手 神戸製鋼

５位 菊池俊夫 内野手 仙台育英高

６位 長田勝 捕手 神港学園高

７位 塩屋大輔 投手 明徳義塾高卒

８位 中島俊哉 外野手 九州国際大





日本ハム・ファイターズ

◇自由枠

獲得なし



◇選択選手

１位 尾崎匡哉 内野手 報徳学園高

２位（選択権なし）

３位 鎌倉健 投手 川之江高

４位 武田久 投手 日本通運

５位 小谷野栄一 内野手 創価大

６位 紺田敏正 外野手 国士舘大

７位 池田剛基 内野手 鵡川高

８位 鶴岡慎也 捕手 三菱重工横浜硬式野球クラブ





千葉ロッテマリーンズ

◇自由枠

獲得なし



◇選択選手

１位 西岡剛 内野手 大阪桐蔭高

２位（選択権なし）

３位 浅間敬太 投手 敬愛学園高

４位 神田義英 投手 川崎製鉄水島

５位 鈴木貴志 投手 王子製紙

６位 金澤岳 捕手 矢板中央高

７位 酒井泰志 投手 いすゞ自動車

８位 早坂圭介 内野手 横浜商工高





福岡ダイエーホークス

◇自由枠

和田毅 投手 早稲田大

新垣渚 投手 九州共立大



◇選択選手

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位（選択権なし）

４位 溝口大樹 投手 戸畑商高

５位 大野隆治 捕手 日本大

６位 森本学 内野手 シダックス

７位 田中直樹 内野手 沖学園高

８位 稲嶺誉 内野手 東京農大生産学部





大阪近鉄バファローズ

◇自由枠

獲得なし



◇選択選手

× 高井雄平 投手 東北高

１位 坂口智隆 投手 神戸国際大付高

２位（選択権なし）

３位 筧裕次郎 捕手 明徳義塾高

４位 阿部健太 投手 松山商高

５位 宇都格 投手 川内高

６位 横山徹也 捕手 福知山成美高

７位 大西宏明 外野手 近畿大

８位 下山真二 外野手 日本生命

９位 井戸伸年 外野手 元住友金属鹿島





西武ライオンズ

◇自由枠

後藤武敏 内野手 法政大

長田秀一郎 投手 慶応義塾大



◇選択選手

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位（選択権なし）

４位 小野寺力 投手 常磐大

５位 春日伸介 内野手 田辺高

６位 上本達之 捕手 協和発酵







