2005年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2005年のプロ野球ドラフト会議では、希望枠入団を含めた大学生・社会人他出身選手58名（セ・リーグ26名、パ・リーグ32名）、高卒出身選手38名（セ・リーグ19名、パ・リーグ19名）、育成選手6名（セ・リーグ4名、パ・リーグ2名）が指名された。









セ・リーグ



広島東洋カープ

◇希望枠

獲得なし





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 梵英心 内野手 日産自動車

４位 梅原伸亮 投手 京都学園大

５位 飯田宏行 投手 元ミネソタ・ツインズ１Ａ





◇高校生

× 片山博視 投手 報徳学園高

１位 鈴木将光 外野手 遊学館高

２位 今井啓介 投手 中越高

３位 齊藤悠葵 投手 福井商高

４位 相澤寿聡 投手 太田市商高





◇育成

１位 中谷翼 内野手 愛媛マンダリンパイレーツ







読売ジャイアンツ

◇希望枠

福田聡志 投手 東北福祉大





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 栂野雅史 投手 新日本石油

４位 越智大祐 投手 早稲田大

５位 脇谷亮太 内野手 ＮＴＴ西日本

６位 深田拓也 投手 中京大

７位 会田有志 投手 中央大

８位 梅田浩 外野手 創価大





◇高校生

１位 辻内崇伸 投手 大阪桐蔭高

２位（選択権なし）

３位 加登脇卓真 投手 北照高

４位 福井優也 投手 済美高 ※入団合意せず





◇育成

１位 山口鉄也 投手 横浜商高卒







ヤクルトスワローズ

◇希望枠

武内晋一 内野手 早稲田大





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 松井光介 投手 JR東日本

４位 高木啓充 投手 大阪体育大

５位 飯原誉士 外野手 白鴎大





◇高校生

１位 村中恭兵 投手 東海大甲府高

２位（選択権なし）

３位 川端慎吾 内野手 市和歌山商高

４位 水野祐希 捕手 東邦高







横浜ベイスターズ

◇希望枠

高宮和也 投手 ホンダ鈴鹿





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 内藤雄太 外野手 八戸大

４位 三橋直樹 投手 日産自動車





◇高校生

１位 山口俊 投手 柳ヶ浦高

２位（選択権なし）

３位 黒羽根利規 捕手 日大藤沢高





中日ドラゴンズ

◇希望枠

吉見一起 投手 トヨタ自動車





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 藤井淳志 外野手 ＮＴＴ西日本

４位 新井良太 内野手 駒沢大

５位 柳田殖生 内野手 ＮＯＭＯベースボールクラブ

６位 齊藤信介 投手 ＮＴＴ西日本

７位 佐藤亮太 投手 国学院大





◇高校生

１位 平田良介 外野手 大阪桐蔭高

２位（選択権なし）

３位 春田剛 外野手 水戸短大付高

４位 高江洲拓哉 投手 都府中工高

５位 金本明博 投手 酒田南高





◇育成

１位 竹下哲史 内野手 名古屋商科大

２位 加藤光教 投手 法政大卒







阪神タイガース

◇希望枠

岩田稔 投手 関西大





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 金村大裕 投手 大阪商業大

４位 渡辺亮 投手 日本生命





◇高校生

１位 鶴直人 投手 近大付高

２位（選択権なし）

３位 若竹竜士 投手 育英高

４位 前田大和 内野手 樟南高











パ・リーグ



東北楽天ゴールデンイーグルス

◇希望枠

獲得なし





◇大学生・社会人他

１位 松崎伸吾 投手 東北福祉大

２位（選択権なし）

３位 青山浩二 投手 八戸大

４位 河田寿司 捕手 三菱重工長崎

５位 西村弥 内野手 東京情報大

６位 木谷寿巳 投手 王子製紙

７位 井野卓 捕手 東北福祉大

８位 草野大輔 内野手 ホンダ熊本

９位 山崎隆広 外野手 ＮＴＴ西日本





◇高校生

１位 片山博視 投手 報徳学園高

２位（選択権なし）

３位 宇部銀次 捕手 盛岡中央高

４位 枡田慎太郎 外野手 智弁学園高







北海道日本ハムファイターズ

◇希望枠

八木智哉 投手 創価大





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 川島慶三 内野手 九州国際大

４位 武田勝 投手 シダックス

５位 小山桂司 捕手 シダックス

６位 高口隆行 内野手 創価大

７位 星野八千穂 投手 JR北海道





◇高校生

１位 陽仲壽 内野手 福岡第一高

２位（選択権なし）

３位 木下達生 投手 東邦高

４位 今成亮太 捕手 浦和学院高







オリックス・バファローズ

◇希望枠

平野佳寿 投手 京都産業大





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位 選択権なし）

３位 岸田護 投手 ＮＴＴ西日本

４位 森山周 内野手 ヤマハ

５位 中山慎也 投手 JR東海

６位 妹尾軒作 投手 一光





◇高校生

× 辻内崇伸 投手 大阪桐蔭高

１位 岡田貴弘 外野手 履正社高

２位（選択権なし）

３位 柴田亮輔 内野手 愛工大名電高







西武ライオンズ

◇希望枠

松永浩典 投手 三菱重工長崎





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 吉見太一 捕手 サンワード貿易

４位 西川純司 投手 三重中京大

５位 山本歩 投手 関西学院大





◇高校生

１位 炭谷銀仁朗 捕手 平安高

２位（選択権なし）

３位 田沢由哉 投手 旭川大高

４位 田中靖洋 投手 加賀高







福岡ソフトバンクホークス

◇希望枠

松田宣浩 内野手 亜細亜大





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 藤岡好明 投手 JR九州

４位 甲藤啓介 投手 近畿大

５位 本多雄一 内野手 三菱重工名古屋

６位 柳瀬明宏 投手 龍谷大





◇高校生

× 陽仲壽 内野手 福岡第一高

１位 荒川雄太 捕手 日大高

２位（選択権なし）

３位 大西正樹 投手 神戸国際大付高

４位 大田原隆太 投手 都城工高

５位 川口容資 投手 楊志館高





◇育成

１位 小斉祐輔 内野手 東京農大生産学部

２位 西山道隆 投手 愛媛マンダリンパイレーツ







千葉ロッテマリーンズ

◇希望枠

獲得なし





◇大学生・社会人他

１位（選択権なし）

２位（選択権なし）

３位 根元俊一 内野手 東北福祉大

４位 川崎雄介 投手 ホンダ熊本

５位 古谷拓哉 投手 日本通運

６位 相原勝幸 投手 富士大





◇高校生

１位 柳田将利 投手 青森山田高

２位 林啓介 投手 福井商高

３位 末永仁志 投手 南京都高

４位 細谷圭 内野手 太田市商高







