TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」第1期新編集版23話までの振り返り一挙配信が、3月28日、29日の2日間にわたりAbemaTVのAbemaアニメチャンネルにて行われる。
アニメ第1期に新規カットを加え、1時間番組として再構成した新編集版はAT-X、TOKYO MX、BS11ほかにて放送中。AbemaTVでは、4月1日の最終話放送を前に28日の早朝4時より1話から11話に加え11.5話にあたるエピソード「Memory Snow」、29日の6時半より12話から23話までが配信される予定だ。
「Re:ゼロから始める異世界生活」は異世界へと迷い込んだ高校生・スバルが、自らが死ぬと時間が巻き戻る“死に戻り”の能力を身につけたことから始まるファンタジー作品。アニメ第2期は7月から放送される。
「Re:ゼロから始める異世界生活」第1期新編集版AbemaTV一挙配信スケジュール
第1話～第11話+第11.5話「Memory Snow」
2020年3月28日（土）4:00～10:30
視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/EJE4nAj5DSryVH
2020年3月28日（土）10:30～17:00
視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9gqMEYcxRB9Uzj
2020年3月28日（土）17:00～23:30
視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9kDjFHDeodd3g3
第12話～第23話
2020年3月29日（日）6:30～12:00
視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/BRgcjVKRYgcqTM
2020年3月29日（日）12:30～18:00
視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/9gqMJBKSZqE6go
2020年3月29日（日）18:30～24:00
視聴URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/9kDjEzFwccceHd
(c)長月達平・株式会社KADOKAWA刊／Re:ゼロから始める異世界生活1製作委員会