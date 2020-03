「鳥肌立ちっぱなし！」BLUE ENCOUNT、Mattのライブ音源をオンエア

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」が、3月22日(日)に配信で開催したイベント『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』のアーカイブ視聴が、26日(木)より可能となりました。25日(水)放送の同番組では、この視聴に含まれないライブパートから、BLUE ENCOUNTとMattさんの出演部分をオンエア。その日、唯一の観客だったパーソナリティのとーやま校長が感想を伝えました。このイベントは、当初同日に幕張メッセでの開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大の防止と来場者・関係者の安全を考慮し、生配信で行われました。7時間にも及んだイベントには、Aqoursの逢田梨香子、高槻かなこ、[Alexandros]の川上洋平、髙橋ひかる、Perfume、サカナクションの山口一郎、LiSA(動画授業パート)、Eve、長渕剛、平手友梨奈、Mrs. GREEN APPLE(音声授業パート)、BiSH、BLUE ENCOUNT、Matt(ライブパート)と、番組にレギュラー出演しているアーティストや、番組にゆかりのあるメンバーが登場。リスナーと3月末に退任するとーやま校長にメッセージを届けました。とーやま校長:本日、2020年3月25日も、俺、とーやま校長の黒板から始めたいと思います。読み上げます! 『キズナライブ』!! 3月22日に生配信された『SCHOOL OF LOCK! キズナ感謝祭 Supported by 親子のワイモバ学割』! たくさんの講師陣とともに、動画授業パート、音声授業パート、そしてスペシャルライブを行いました。今日は、BLUE ENCOUNT先生のライブ音源の一部、Matt先生のライブ音源を一緒に聴いていく! 早速いくよ!――ここで、BLUE ENCOUNT「バッドパラドックス」「だいじょうぶ」(キズナ感謝祭ライブ音源)をオンエアとーやま校長:1曲目「もっと光を」からの「バッドパラドックス」だったんだけど、ガンガン気持ちが上がりまくったのち、3曲目に演奏してくれたのが「VS」! この曲で余韻をさらに増幅しつつ、4曲目に届けてくれたのが「だいじょうぶ」でした。そして、最後に披露してくれたのが「HANDS」! 無観客ということでアーティストの皆さんには大変な苦労を強いてしまったな、と思っていたんだけど、これを聴いてもらったら分かる通りそんなことは一切関係なく、ブルエン先生は画面の向こうのキミに向かって、汗をかきながらブチかましまくってくれた。それを間近で見ていた俺は本当に嬉しかったし、「もっと光を」のときには自然と涙がこぼれてしまった。この心意気が嬉しくて。BLUE ENCOUNT先生! 日曜日、本当にありがとうございました。そして、BLUE ENCOUNT先生のスペシャルライブの後に登場してくれたのが……! Matt先生!『親子のキズナプロジェクト Supported by 親子のワイモバ学割』で、生徒と親とのキズナエピソードをもとにMatt先生が制作してくれたキズナソング! 生徒のみんなが送ってくれたメッセージが無ければ、この曲は生まれていなかった。Matt先生だけじゃなくて、生徒のみんなで一緒に作った曲だと俺は思っている。Matt先生はキズナ感謝祭で、そのキズナソングを披露してくれました。――ここで、Matt「Y.M.C.A.〜 親子のキズナVer.〜」(キズナ感謝祭ライブ音源)をオンエアとーやま校長:う~ん……俺はこれを3、4メートルの距離で聴かせてもらったんだけど、神々しかったね。Matt先生は2ヵ月くらい前に生放送教室に遊びに来てくれて、このキズナソングをやります! と言ってくれて。その後、途中経過もいろいろ報告してくれつつ、実際どのような仕上がりになっているのかなと思っていたら、こんなことになっていたわ。初めて聴いた人もいるかもしれないけど、これすごいでしょ?――ここで、リスナーから届いたメッセージを紹介【すてき。歌詞とMatt先生の声が透き通ってて、心にくるものがあったなあ。(15歳女性)】【Matt先生の歌聴いて、鳥肌立ちっぱなしです……。ほんとにすごいです……。(17歳女性)】とーやま校長:ね!!! Matt先生、本当にありがとうございました。Matt先生の後にもう一度ブルエン先生に登場してもらって、キズナソングを届けてもらいました。そのライブ音源は、3月27日のブルエンLOCKS! にてお届けします。「キズナ感謝祭」の模様は、この放送で紹介したライブパートを除き、3月31日(火)までLINE MUSICの公式アカウントでアーカイブ映像が視聴できます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/