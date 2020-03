5月16、17日に福岡・海の中道海浜公園 野外劇場で行われる野外フェス「CIRCLE '20」の追加出演者が発表された。

今回追加されたのは16日出演の岡村靖幸とスチャダラパー、17日出演の堀込泰行の計3組。これによりライブアクトは2日間共に確定となった。さらにDJが追加される予定なので、続報をお楽しみに。チケットは各プレイガイドにて販売中。

CIRCLE '20

2020年5月16日(土)福岡県 海の中道海浜公園 野外劇場

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:15(予定)

<出演者>

EGO-WRAPPIN' / 岡村靖幸 / Kan Sano / スチャダラパー / T字路s / 二階堂和美 / ハンバート ハンバート / Predawn / 細野晴臣 / やのとあがつま



2020年5月17日(日)福岡県 海の中道海浜公園 野外劇場

OPEN 9:30 / START 11:00 / END 20:15(予定)

<出演者>

ORIGINAL LOVE / キセル+エマーソン北村 / クラムボン / cero / 手嶌葵 / なぎら健壱×高田漣 / ペトロールズ / 堀込泰行 / 向井秀徳アコースティック&エレクトリック / Yogee New Waves / 吉澤嘉代子



and more