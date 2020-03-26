2007年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2007年のプロ野球ドラフト会議では、大学生・社会人他出身選手34名（セ・リーグ18名、パ・リーグ16名）、高卒出身選手39名（セ・リーグ17名、パ・リーグ12名）、育成選手15名（セ・リーグ8名、パ・リーグ7名）が指名された。
セ・リーグ
東京ヤクルトスワローズ
◇大学生・社会人他
1位 加藤幹典 投手 慶應大
2位（選択権なし）
3位 鬼崎裕司 内野手 富士重工業
4位 岡本秀寛 投手 ＪＦＥ西日本
5位 中尾敏浩 外野手 ＪＲ東日本
6位 三輪正義 内野手 四国リーグ・香川
◇高校生
1位 佐藤由規 投手 仙台育英高
2位（選択権なし）
3位 山本斉 投手 酒田南高
◇育成
1位 小山田貴雄 捕手 四国リーグ・高知
広島東洋カープ
◇大学生・社会人他
× 長谷部康平 投手 愛知工業大
１位 篠田純平 投手 日本大
２位（選択権なし）
３位 小窪哲也 内野手 青山学院大
４位 松山竜平 外野手 九州国際大
◇高校生
× 唐川侑己 投手 成田高
１位 安部友裕 内野手 福岡工大城東高
２位（選択権なし）
３位 丸佳浩 外野手 千葉経大付高
４位 中村憲 投手 京都すばる高
◇育成
１位 山内敬太 外野手 名城大
横浜ベイスターズ
◇大学生・社会人他
× 大場翔太 投手 東洋大
１位 小林太志 投手 ＪＲ東日本
２位（選択権なし）
３位 桑原謙太朗 投手 奈良産業大
◇高校生
× 佐藤由規 投手 仙台育英高
× 高濱卓也 内野手 横浜高
１位 田中健二朗 投手 常葉菊川高
２位（選択権なし）
３位 大田阿斗里 投手 帝京高
４位 佐藤祥万 投手 文星芸大付高
５位 坂本大空也 外野手 市柏高
◇育成
１位 関口雄大 外野手 滋賀大
２位 杉本昌都 捕手 水戸短大付高
阪神タイガース
◇大学生・社会人他
× 大場翔太 投手 東洋大
1位 白仁田寛和 投手 福岡大
2位（選択権なし）
3位 石川俊介 投手 上武大
4位 黒田祐輔 投手 シャンソン化粧品
◇高校生
× 中田翔 外野手 大阪桐蔭高
1位 高濱卓也 内野手 横浜高
2位（選択権なし）
3位 森田一成 内野手 関西高
4位 清原大貴 投手 常総学院高
育成
1位 田中慎太朗 内野手 立正大
中日ドラゴンズ
◇大学生・社会人他
× 長谷部康平 投手 愛知工業大
1位 山内壮馬 投手 名城大
2位（選択権なし）
3位 谷哲也 内野手 日立製作所
◇高校生
× 佐藤由規 投手 仙台育英高
× 岩嵜翔 投手 市船橋高
1位 赤坂和幸 投手 浦和学院高
2位（選択権なし）
3位 樋口賢 投手 尾道商高
読売ジャイアンツ
◇大学生・社会人他
× 大場翔太投手東洋大
× 篠田純平投手日本大
1位 村田透 投手 大阪体育大
2位（選択権なし）
3位 古川祐樹 投手 明治大
4位 加治前竜一 外野手 東海大
◇高校生
× 佐藤由規 投手 仙台育英高
1位 藤村大介 内野手 熊本工高
2位（選択権なし）
3位 中井大介 外野手 宇治山田商高
4位 竹嶋祐貴 投手 滑川高
◇育成
1位 籾山幸徳 内野手 立命館大
2位 西村優希 投手 遠軽高
3位 谷内田敦士 捕手 北照高
パ・リーグ
オリックス・バファローズ
◇大学生・社会人他
× 大場翔太 投手 東洋大
× 篠田純平 投手 日本大
１位 小林賢司 投手 青山学院大
２位（選択権なし）
３位 小瀬浩之 外野手 近畿大
◇高校生
× 中田翔 外野手 大阪桐蔭高
１位 丹羽将弥 外野手 岐阜城北高
２位（選択権なし）
３位 伊藤光 捕手 明徳義塾高
４位 山崎正貴 投手 市船橋高
◇育成
１位 梶本達哉 投手 四国リーグ・愛媛
西武ライオンズ
◇大学生・社会人他
× 長谷部康平 投手 愛知工業大
× 服部泰卓 投手 トヨタ自動車
1位 平野将光 投手 ＪＲ東日本東北
2位（選択権なし）
3位 藤原良平 投手 第一工業大
◇高校生
1位（辞退）
2位（選択権なし）
3位（辞退）
4位 武隈祥太 投手 旭川工高
5位 梅田尚通 内野手 鯖江高
6位 中田祥多 捕手 鳴門工高
7位 斉藤彰吾 外野手 春日部共栄高
東北楽天ゴールデンイーグルス
◇大学生・社会人他
１位 長谷部康平 投手 愛知工業大
２位（選択権なし）
３位 伊志嶺忠 捕手 東京情報大
４位 聖澤諒 外野手 國學院大
◇高校生
× 佐藤由規 投手 仙台育英高
１位 寺田龍平 投手 札幌南高
２位（選択権なし）
３位 石田隆司 投手 東海大仰星高
４位 菊池保則 投手 常磐大高
◇育成
１位 内村賢介 内野手 ＢＣリーグ・石川
福岡ソフトバンクホークス
◇大学生・社会人他
１位 大場翔太 投手 東洋大
２位（選択権なし）
３位 久米勇紀 投手 明治大
◇高校生
× 中田翔 外野手 大阪桐蔭高
１位 岩嵜翔 投手 市船橋高
２位（選択権なし）
３位 中村晃 外野手 帝京高
４位 藤井翼 内野手 桜井高
千葉ロッテマリーンズ
◇大学生・社会人他
× 長谷部康平 投手 愛知工業大
1位 服部泰卓 投手 トヨタ自動車
2位（選択権なし）
3位 根本朋久 投手 横浜商科大
4位 伊藤義弘 投手 ＪＲ東海
5位 下敷領悠太 投手 日本生命
◇高校生
1位 唐川侑己 投手 成田高
2位（選択権なし）
3位 植松優友 投手 金光大阪高
4位 阿部和成 投手 大牟田高
◇育成
1位 池田健 投手 青藍泰斗高
2位 宮本裕司 捕手 四国リーグ・高知
3位 小林憲幸 投手 四国リーグ・徳島
4位 白川大輔 内野手 四国リーグ・高知
5位 大谷龍次 外野手 日立製作所厚木
北海道日本ハムファイターズ
◇大学生・社会人他
× 大場翔太 投手 東洋大
× 服部泰卓 投手 トヨタ自動車
1位 多田野数人 投手 ３Ａ・サクラメント
2位（選択権なし）
3位 宮西尚生 投手 関西学院大
4位 村田和哉 外野手 中央大
◇高校生
1位 中田翔 外野手 大阪桐蔭高
2位（選択権なし）
3位 津田大樹 投手 倉敷高
4位 大平成一 外野手 波佐見高
5位 松山傑 投手 横浜商大高
6位 豊島明好 投手 北陸大谷高
7位 浅沼寿紀 投手 旭川南高
2007年のプロ野球ドラフト会議では、大学生・社会人他出身選手34名（セ・リーグ18名、パ・リーグ16名）、高卒出身選手39名（セ・リーグ17名、パ・リーグ12名）、育成選手15名（セ・リーグ8名、パ・リーグ7名）が指名された。
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