2007年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

　2007年のプロ野球ドラフト会議では、大学生・社会人他出身選手34名（セ・リーグ18名、パ・リーグ16名）、高卒出身選手39名（セ・リーグ17名、パ・リーグ12名）、育成選手15名（セ・リーグ8名、パ・リーグ7名）が指名された。
 

 

セ・リーグ

東京ヤクルトスワローズ
◇大学生・社会人他
1位　加藤幹典　投手　　慶應大
2位（選択権なし）
3位　鬼崎裕司　内野手　富士重工業
4位　岡本秀寛　投手　　ＪＦＥ西日本
5位　中尾敏浩　外野手　ＪＲ東日本
6位　三輪正義　内野手　四国リーグ・香川
 
◇高校生
1位　佐藤由規　投手　仙台育英高
2位（選択権なし）
3位　山本斉　　投手　酒田南高
 
◇育成
1位　小山田貴雄　捕手　四国リーグ・高知
 

広島東洋カープ
◇大学生・社会人他
×　　長谷部康平　投手　　愛知工業大
１位　篠田純平　　投手　　日本大
２位（選択権なし）
３位　小窪哲也　　内野手　青山学院大
４位　松山竜平　　外野手　九州国際大
 
◇高校生
×　　唐川侑己　投手　　成田高
１位　安部友裕　内野手　福岡工大城東高
２位（選択権なし）
３位　丸佳浩　　外野手　千葉経大付高
４位　中村憲　　投手　　京都すばる高
 
◇育成
１位　山内敬太　外野手　名城大

 
横浜ベイスターズ
◇大学生・社会人他
×　　大場翔太　　投手　東洋大
１位　小林太志　　投手　ＪＲ東日本
２位（選択権なし）
３位　桑原謙太朗　投手　奈良産業大
 
◇高校生
×　　佐藤由規　　投手　　仙台育英高
×　　高濱卓也　　内野手　横浜高
１位　田中健二朗　投手　　常葉菊川高
２位（選択権なし）
３位　大田阿斗里　投手　　帝京高
４位　佐藤祥万　　投手　　文星芸大付高
５位　坂本大空也　外野手　市柏高
 
◇育成
１位　関口雄大　外野手　滋賀大
２位　杉本昌都　捕手　　水戸短大付高

 
阪神タイガース
◇大学生・社会人他
×　　大場翔太　　投手　東洋大
1位　白仁田寛和　投手　福岡大
2位（選択権なし）
3位　石川俊介　　投手　上武大
4位　黒田祐輔　　投手　シャンソン化粧品
 
◇高校生
×　　中田翔　　外野手　大阪桐蔭高
1位　高濱卓也　内野手　横浜高
2位（選択権なし）
3位　森田一成　内野手　関西高
4位　清原大貴　投手　　常総学院高
 
育成
1位　田中慎太朗　内野手　立正大
 

中日ドラゴンズ
◇大学生・社会人他
×　　長谷部康平　投手　　愛知工業大
1位　山内壮馬　　投手　　名城大
2位（選択権なし）
3位　谷哲也　　　内野手　日立製作所
 
◇高校生
×　　佐藤由規　投手　仙台育英高
×　　岩嵜翔　　投手　市船橋高
1位　赤坂和幸　投手　浦和学院高
2位（選択権なし）
3位　樋口賢　　投手　尾道商高
 

読売ジャイアンツ
◇大学生・社会人他
×　　大場翔太投手東洋大
×　　篠田純平投手日本大
1位　村田透　　　投手　　大阪体育大
2位（選択権なし）
3位　古川祐樹　　投手　　明治大
4位　加治前竜一　外野手　東海大
 
◇高校生
×　　佐藤由規　投手　　仙台育英高
1位　藤村大介　内野手　熊本工高
2位（選択権なし）
3位　中井大介　外野手　宇治山田商高
4位　竹嶋祐貴　投手　　滑川高
 
◇育成
1位　籾山幸徳　　内野手　立命館大
2位　西村優希　　投手　　遠軽高
3位　谷内田敦士　捕手　　北照高




パ・リーグ

オリックス・バファローズ
◇大学生・社会人他
×　　大場翔太　投手　　東洋大
×　　篠田純平　投手　　日本大
１位　小林賢司　投手　　青山学院大
２位（選択権なし）
３位　小瀬浩之　外野手　近畿大
 
◇高校生
×　　中田翔　　外野手　大阪桐蔭高
１位　丹羽将弥　外野手　岐阜城北高
２位（選択権なし）
３位　伊藤光　　捕手　　明徳義塾高
４位　山崎正貴　投手　　市船橋高
 
◇育成
１位　梶本達哉　投手　四国リーグ・愛媛


西武ライオンズ
◇大学生・社会人他
×　　長谷部康平　投手　愛知工業大
×　　服部泰卓　　投手　トヨタ自動車
1位　平野将光　　投手　ＪＲ東日本東北
2位（選択権なし）
3位　藤原良平　　投手　第一工業大
 
◇高校生
1位（辞退）
2位（選択権なし）
3位（辞退）
4位　武隈祥太　投手　　旭川工高
5位　梅田尚通　内野手　鯖江高
6位　中田祥多　捕手　　鳴門工高
7位　斉藤彰吾　外野手　春日部共栄高
 

東北楽天ゴールデンイーグルス
◇大学生・社会人他
１位　長谷部康平　投手　　愛知工業大
２位（選択権なし）
３位　伊志嶺忠　　捕手　　東京情報大
４位　聖澤諒　　　外野手　國學院大
 
◇高校生
×　　佐藤由規　投手　仙台育英高
１位　寺田龍平　投手　札幌南高
２位（選択権なし）
３位　石田隆司　投手　東海大仰星高
４位　菊池保則　投手　常磐大高
 
◇育成
１位　内村賢介　内野手　ＢＣリーグ・石川

 
福岡ソフトバンクホークス
◇大学生・社会人他
１位　大場翔太　投手　東洋大
２位（選択権なし）
３位　久米勇紀　投手　明治大
 
◇高校生
×　　中田翔　外野手　大阪桐蔭高
１位　岩嵜翔　投手　　市船橋高
２位（選択権なし）
３位　中村晃　外野手　帝京高
４位　藤井翼　内野手　桜井高
 

千葉ロッテマリーンズ
◇大学生・社会人他
×　　長谷部康平　投手　愛知工業大
1位　服部泰卓　　投手　トヨタ自動車
2位（選択権なし）
3位　根本朋久　　投手　横浜商科大
4位　伊藤義弘　　投手　ＪＲ東海
5位　下敷領悠太　投手　日本生命
 
◇高校生
1位　唐川侑己　投手　成田高
2位（選択権なし）
3位　植松優友　投手　金光大阪高
4位　阿部和成　投手　大牟田高
 
◇育成
1位　池田健　　投手　　青藍泰斗高
2位　宮本裕司　捕手　　四国リーグ・高知
3位　小林憲幸　投手　　四国リーグ・徳島
4位　白川大輔　内野手　四国リーグ・高知
5位　大谷龍次　外野手　日立製作所厚木
 

北海道日本ハムファイターズ
◇大学生・社会人他
×　　大場翔太　　投手　　東洋大
×　　服部泰卓　　投手　　トヨタ自動車
1位　多田野数人　投手　　３Ａ・サクラメント
2位（選択権なし）
3位　宮西尚生　　投手　　関西学院大
4位　村田和哉　　外野手　中央大
 
◇高校生
1位　中田翔　　外野手　大阪桐蔭高
2位（選択権なし）
3位　津田大樹　投手　　倉敷高
4位　大平成一　外野手　波佐見高
5位　松山傑　　投手　　横浜商大高
6位　豊島明好　投手　　北陸大谷高
7位　浅沼寿紀　投手　　旭川南高