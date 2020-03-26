2007年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2007年のプロ野球ドラフト会議では、大学生・社会人他出身選手34名（セ・リーグ18名、パ・リーグ16名）、高卒出身選手39名（セ・リーグ17名、パ・リーグ12名）、育成選手15名（セ・リーグ8名、パ・リーグ7名）が指名された。









セ・リーグ



東京ヤクルトスワローズ

◇大学生・社会人他

1位 加藤幹典 投手 慶應大

2位（選択権なし）

3位 鬼崎裕司 内野手 富士重工業

4位 岡本秀寛 投手 ＪＦＥ西日本

5位 中尾敏浩 外野手 ＪＲ東日本

6位 三輪正義 内野手 四国リーグ・香川



◇高校生

1位 佐藤由規 投手 仙台育英高

2位（選択権なし）

3位 山本斉 投手 酒田南高



◇育成

1位 小山田貴雄 捕手 四国リーグ・高知





広島東洋カープ

◇大学生・社会人他

× 長谷部康平 投手 愛知工業大

１位 篠田純平 投手 日本大

２位（選択権なし）

３位 小窪哲也 内野手 青山学院大

４位 松山竜平 外野手 九州国際大



◇高校生

× 唐川侑己 投手 成田高

１位 安部友裕 内野手 福岡工大城東高

２位（選択権なし）

３位 丸佳浩 外野手 千葉経大付高

４位 中村憲 投手 京都すばる高



◇育成

１位 山内敬太 外野手 名城大





横浜ベイスターズ

◇大学生・社会人他

× 大場翔太 投手 東洋大

１位 小林太志 投手 ＪＲ東日本

２位（選択権なし）

３位 桑原謙太朗 投手 奈良産業大



◇高校生

× 佐藤由規 投手 仙台育英高

× 高濱卓也 内野手 横浜高

１位 田中健二朗 投手 常葉菊川高

２位（選択権なし）

３位 大田阿斗里 投手 帝京高

４位 佐藤祥万 投手 文星芸大付高

５位 坂本大空也 外野手 市柏高



◇育成

１位 関口雄大 外野手 滋賀大

２位 杉本昌都 捕手 水戸短大付高





阪神タイガース

◇大学生・社会人他

× 大場翔太 投手 東洋大

1位 白仁田寛和 投手 福岡大

2位（選択権なし）

3位 石川俊介 投手 上武大

4位 黒田祐輔 投手 シャンソン化粧品



◇高校生

× 中田翔 外野手 大阪桐蔭高

1位 高濱卓也 内野手 横浜高

2位（選択権なし）

3位 森田一成 内野手 関西高

4位 清原大貴 投手 常総学院高



育成

1位 田中慎太朗 内野手 立正大





中日ドラゴンズ

◇大学生・社会人他

× 長谷部康平 投手 愛知工業大

1位 山内壮馬 投手 名城大

2位（選択権なし）

3位 谷哲也 内野手 日立製作所



◇高校生

× 佐藤由規 投手 仙台育英高

× 岩嵜翔 投手 市船橋高

1位 赤坂和幸 投手 浦和学院高

2位（選択権なし）

3位 樋口賢 投手 尾道商高





読売ジャイアンツ

◇大学生・社会人他

× 大場翔太投手東洋大

× 篠田純平投手日本大

1位 村田透 投手 大阪体育大

2位（選択権なし）

3位 古川祐樹 投手 明治大

4位 加治前竜一 外野手 東海大



◇高校生

× 佐藤由規 投手 仙台育英高

1位 藤村大介 内野手 熊本工高

2位（選択権なし）

3位 中井大介 外野手 宇治山田商高

4位 竹嶋祐貴 投手 滑川高



◇育成

1位 籾山幸徳 内野手 立命館大

2位 西村優希 投手 遠軽高

3位 谷内田敦士 捕手 北照高









パ・リーグ



オリックス・バファローズ

◇大学生・社会人他

× 大場翔太 投手 東洋大

× 篠田純平 投手 日本大

１位 小林賢司 投手 青山学院大

２位（選択権なし）

３位 小瀬浩之 外野手 近畿大



◇高校生

× 中田翔 外野手 大阪桐蔭高

１位 丹羽将弥 外野手 岐阜城北高

２位（選択権なし）

３位 伊藤光 捕手 明徳義塾高

４位 山崎正貴 投手 市船橋高



◇育成

１位 梶本達哉 投手 四国リーグ・愛媛





西武ライオンズ

◇大学生・社会人他

× 長谷部康平 投手 愛知工業大

× 服部泰卓 投手 トヨタ自動車

1位 平野将光 投手 ＪＲ東日本東北

2位（選択権なし）

3位 藤原良平 投手 第一工業大



◇高校生

1位（辞退）

2位（選択権なし）

3位（辞退）

4位 武隈祥太 投手 旭川工高

5位 梅田尚通 内野手 鯖江高

6位 中田祥多 捕手 鳴門工高

7位 斉藤彰吾 外野手 春日部共栄高





東北楽天ゴールデンイーグルス

◇大学生・社会人他

１位 長谷部康平 投手 愛知工業大

２位（選択権なし）

３位 伊志嶺忠 捕手 東京情報大

４位 聖澤諒 外野手 國學院大



◇高校生

× 佐藤由規 投手 仙台育英高

１位 寺田龍平 投手 札幌南高

２位（選択権なし）

３位 石田隆司 投手 東海大仰星高

４位 菊池保則 投手 常磐大高



◇育成

１位 内村賢介 内野手 ＢＣリーグ・石川





福岡ソフトバンクホークス

◇大学生・社会人他

１位 大場翔太 投手 東洋大

２位（選択権なし）

３位 久米勇紀 投手 明治大



◇高校生

× 中田翔 外野手 大阪桐蔭高

１位 岩嵜翔 投手 市船橋高

２位（選択権なし）

３位 中村晃 外野手 帝京高

４位 藤井翼 内野手 桜井高





千葉ロッテマリーンズ

◇大学生・社会人他

× 長谷部康平 投手 愛知工業大

1位 服部泰卓 投手 トヨタ自動車

2位（選択権なし）

3位 根本朋久 投手 横浜商科大

4位 伊藤義弘 投手 ＪＲ東海

5位 下敷領悠太 投手 日本生命



◇高校生

1位 唐川侑己 投手 成田高

2位（選択権なし）

3位 植松優友 投手 金光大阪高

4位 阿部和成 投手 大牟田高



◇育成

1位 池田健 投手 青藍泰斗高

2位 宮本裕司 捕手 四国リーグ・高知

3位 小林憲幸 投手 四国リーグ・徳島

4位 白川大輔 内野手 四国リーグ・高知

5位 大谷龍次 外野手 日立製作所厚木





北海道日本ハムファイターズ

◇大学生・社会人他

× 大場翔太 投手 東洋大

× 服部泰卓 投手 トヨタ自動車

1位 多田野数人 投手 ３Ａ・サクラメント

2位（選択権なし）

3位 宮西尚生 投手 関西学院大

4位 村田和哉 外野手 中央大



◇高校生

1位 中田翔 外野手 大阪桐蔭高

2位（選択権なし）

3位 津田大樹 投手 倉敷高

4位 大平成一 外野手 波佐見高

5位 松山傑 投手 横浜商大高

6位 豊島明好 投手 北陸大谷高

7位 浅沼寿紀 投手 旭川南高



