2011年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2011年のプロ野球ドラフト会議では、支配下選手72名（セ・リーグ37名、パ・リーグ35名）、育成選手26名（セ・リーグ15名、パ・リーグ11名）が指名された。









セ・リーグ



横浜ベイスターズ

× 藤岡貴裕 投手 東洋大

× 松本竜也 投手 英明高

1位 北方悠誠 投手 唐津商高

2位 高城俊人 捕手 九州国際大付高

3位 渡邊雄貴 内野手 関西高

4位 桑原将志 内野手 福知山成美高

5位 乙坂智 外野手 横浜高

6位 佐村トラヴィス幹久 投手 浦添商高

7位 松井飛雄馬 内野手 三菱重工広島

8位 古村徹 投手 茅ヶ崎西浜高

9位 伊藤拓郎 投手 帝京高



◇育成

1位 冨田康祐 投手 香川オリーブガイナーズ

2位 西森将司 捕手 香川オリーブガイナーズ





広島東洋カープ

1位 野村祐輔 投手 明治大

2位 菊池涼介 内野手 中京学院大

3位 戸田隆矢 投手 樟南高

4位 土生翔平 外野手 早稲田大



◇育成

1位 富永一 投手 徳島インディゴソックス

2位 中村真崇 外野手 香川オリーブガイナーズ

3位 塚田晃平 投手 早稲田大

4位 三家和真 外野手 市和歌山高





阪神タイガース

1位 伊藤隼太 外野手 慶應義塾大

2位 歳内宏明 投手 聖光学院高

3位 西田直斗 内野手 大阪桐蔭高

4位 伊藤和雄 投手 東京国際大

5位 松田遼馬 投手 波佐見高



◇育成

1位 廣神聖哉 捕手 群馬ダイヤモンドペガサス





読売ジャイアンツ

× 菅野智之 投手 東海大

1位 松本竜也 投手 英明高

2位 今村信貴 投手 太成学院大高

3位 一岡竜司 投手 沖データコンピュータ教育学院

4位 高木京介 投手 國學院大

5位 高橋洸 内野手 日本文理高

6位 江柄子裕樹 投手 東芝

7位 田原誠次 投手 三菱自動車倉敷オーシャンズ



◇育成

1位 森和樹 投手 市柏高

2位 土田瑞起 投手 愛媛マンダリンパイレーツ

3位 柴田章吾 投手 明治大

4位 芳川庸 捕手 洛北高

5位 雨宮敬 投手 新潟アルビレックスＢＣ

6位 渡辺貴洋 投手 新潟アルビレックスＢＣ





東京ヤクルトスワローズ

× 高橋周平 内野手 東海大甲府高

1位 川上竜平 外野手 光星学院高

2位 木谷良平 投手 日本文理大

3位 比屋根渉 外野手 日本製紙石巻

4位 太田裕哉 投手 日本製紙石巻

5位 中根佑二 投手 東北福祉大

6位 古野正人 投手 三菱重工神戸



◇育成

1位 徳山武陽 投手 立命館大

2位 金伏ウーゴ 投手 白鴎大





中日ドラゴンズ

1位 高橋周平 内野手 東海大甲府高

2位 西川健太郎 投手 星稜高

3位 田島慎二 投手 東海学園大

4位 辻孟彦 投手 日本体育大

5位 川崎貴弘 投手 津東高

6位 宋相勲 投手 韓国・信一高









パ・リーグ



千葉ロッテマリーンズ

1位 藤岡貴裕 投手 東洋大

2位 中後悠平 投手 近畿大

3位 鈴木大地 内野手 東洋大

4位 益田直也 投手 関西国際大





東北楽天ゴールデンイーグルス

× 藤岡貴裕 投手 東洋大

1位 武藤好貴 投手 ＪＲ北海道

2位 釜田佳直 投手 金沢高

3位 三好匠 投手 九州国際大付高

4位 岡島豪郎 捕手 白鴎大

5位 北川倫太郎 外野手 明徳義塾高

6位 島内宏明 外野手 明治大



◇育成

1位 神保貴宏 外野手 トランシス





オリックス・バファローズ

× 高橋周平 内野手 東海大甲府高

1位 安達了一 内野手 東芝

2位 縞田拓弥 内野手 ＪＲ東日本

3位 佐藤達也 投手 Honda

4位 海田智行 投手 日本生命

5位 庄司龍二 捕手 ジェイプロジェクト

6位 堤裕貴 内野手 龍谷高

7位 小島脩平 内野手 住友金属鹿島

8位 川端崇義 外野手 ＪＲ東日本



◇育成

1位 稲倉大輝 外野手 熊本国府高

2位 柿原翔樹 内野手 鎮西高





埼玉西武ライオンズ

1位 十亀剣 投手 ＪＲ東日本

2位 小石博孝 投手 ＮＴＴ東日本

3位 駒月仁人 捕手 塔南高

4位 永江恭平 内野手 海星高

5位 田代将太郎 外野手 八戸大



◇育成

1位 藤澤亨明 捕手 松本大





北海道日本ハムファイターズ

1位 菅野智之 投手 東海大 ※入団合意せず

2位 松本剛 内野手 帝京高

3位 石川慎吾 外野手 東大阪大柏原高

4位 近藤健介 捕手 横浜高

5位 森内壽春 投手 ＪＲ東日本東北

6位 上沢直之 投手 専大松戸高

7位 大嶋匠 捕手 早稲田大ソフトボール部





福岡ソフトバンクホークス

1位 武田翔太 投手 宮崎日大高

2位 吉本祥二 投手 足立学園高

3位 塚田正義 内野手 白鴎大

4位 白根尚貴 内野手 開星高

5位 嘉弥真新也 投手 JX-ENEOS



◇育成

1位 釜元豪 外野手 西陵高

2位 亀澤恭平 内野手 香川オリーブガイナーズ

3位 三浦翔太 投手 岩手大

4位 清水貴之 投手 群馬ダイヤモンドペガサス

5位 新崎慎弥 内野手 日本文理大

6位 笹沼明広 捕手 オール足利クラブ

7位 飯田一弥 捕手 高知ファイティングドッグス





