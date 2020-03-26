2008年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2008年のプロ野球ドラフト会議では、支配下選手68名（セ・リーグ31名、パ・リーグ37名）、育成選手26名（セ・リーグ12名、パ・リーグ14名）が指名された。









セ・リーグ



横浜ベイスターズ

1位 松本啓二朗 外野手 早稲田大

2位 藤江均 投手 東邦ガス

3位 山崎憲晴 内野手 横浜商科大

4位 細山田武史 捕手 早稲田大

5位 小杉陽太 投手 ＪＲ東日本





東京ヤクルトスワローズ

1位 赤川克紀 投手 宮崎商高

2位 八木亮祐 投手 享栄高

3位 中村悠平 捕手 福井商高

4位 日高亮 投手 日本文理大付高

5位 新田玄気 捕手 パナソニック





◇育成



1位 ラファエル・ミランダ・フェルナンデス 投手 白鴎大

2位 塚本浩二 投手 四国・九州ＩＬ・香川







広島東洋カープ

1位 岩本貴裕 外野手 亜細亜大

2位 中田廉 投手 広陵高

3位 小松剛 投手 法政大

4位 申成鉉 内野手 京都国際高





◇育成

1位 松田翔太 投手 金沢学院東高







中日ドラゴンズ

1位 野本圭 外野手 日本通運

2位 伊藤準規 投手 岐阜城北高

3位 岩崎恭平 内野手 東海大

4位 高島祥平 投手 帝京高

5位 岩田慎司 投手 明治大

6位 小熊凌祐 投手 近江高

7位 井藤真吾 外野手 中京大中京高





◇育成

1位 加藤聡 外野手 大阪産業大

2位 小林高也 外野手 東京弥生クラブ







阪神タイガース

× 松本啓二朗 外野手 早稲田大

× 藤原紘通 投手 NTT西日本

1位 蕭一傑 投手 奈良産業大

2位 柴田講平 外野手 国際武道大

3位 上本博紀 内野手 早稲田大

4位 西村憲 投手 九州産業大





◇育成

1位 野原祐也 外野手 ＢＣリーグ・富山

2位 吉岡興志 投手 常磐大

3位 藤井宏政 内野手 加古川北高







読売ジャイアンツ

1位 大田泰示 内野手 東海大相模高

2位 宮本武文 投手 倉敷高

3位 齋藤圭祐 投手 千葉経大付高

4位 橋本到 外野手 仙台育英高

5位 笠原将生 投手 福岡工大城東高

6位 仲澤広基 内野手 国際武道大





◇育成

1位 杉山晃紀 投手 綾部高

2位 尾藤竜一 投手 岐阜城北高卒

3位 山本和作 内野手 大阪経済大

4位 福元淳史 内野手 ＮＯＭＯベースボールクラブ









パ・リーグ





福岡ソフトバンクホークス

× 大田泰示 内野手 東海大相模高

1位 巽真悟 投手 近畿大

2位 立岡宗一郎 内野手 鎮西高

3位 近田怜王 投手 報徳学園高

4位 有馬翔 投手 日南学園高

5位 摂津正 投手 ＪＲ東日本東北

6位 金無英 投手 四国・九州ＩＬ・福岡

7位 鈴木駿也 投手 山形中央高





◇育成

1位 内田好治 投手 大阪産業大

2位 二保旭 投手 九州国際大付高

3位 柳川洋平 投手 ＢＣリーグ・福井

4位 猪本健太郎 捕手 鎮西高

5位 堂上隼人 捕手 四国・九州ＩＬ・香川







東北楽天ゴールデンイーグルス

× 野本圭 外野手 日本通運

1位 藤原紘通 投手 NTT西日本

2位 中川大志 内野手 桜丘高

3位 井坂亮平 投手 住友金属鹿島

4位 井上雄介 投手 青山学院大

5位 楠城祐介 外野手 パナソニック

6位 辛島航 投手 飯塚高





◇育成

1位 森田丈武 内野手 四国・九州ＩＬ・香川







千葉ロッテマリーンズ

1位 木村雄太 投手 東京ガス

2位 長野久義 外野手 Ｈｏｎｄａ ※入団合意せず

3位 上野大樹 投手 東洋大

4位 坪井俊樹 投手 筑波大

5位 山本徹矢 投手 神戸国際大付高

6位 香月良仁 投手 熊本ゴールデンラークス





◇育成

1位 木本幸広 投手 日高中津分校

2位 鈴江彬 投手 ＢＣリーグ・信濃

3位 角晃多 内野手 東海大相模高

4位 生山裕人 内野手 四国・九州ＩＬ・香川

5位 西野勇士 投手 新湊高

6位 岡田幸文 投手 全足利クラブ

7位 吉田真史 内野手 太田工高

8位 田中崇博 投手 八日市南高







北海道日本ハムファイターズ

1位 大野奨太 捕手 東洋大

2位 榊原諒 投手 関西国際大

3位 矢貫俊之 投手 三菱ふそう川崎

4位 土屋健二 投手 横浜高

5位 中島卓也 内野手 福岡工高

6位 杉谷拳士 内野手 帝京高

7位 谷元圭介 投手 バイタルネット







オリックス・バファローズ

1位 甲斐拓哉 投手 東海大三高

2位 伊原正樹 投手 関西国際大

3位 西勇輝 投手 菰野高

4位 高島毅 内野手 青山学院大

5位 西川雅人 投手 四国・九州ＩＬ・愛媛







埼玉西武ライオンズ

1位 中崎雄太 投手 日南学園高

2位 野上亮磨 投手 日産自動車

3位 浅村栄斗 内野手 大阪桐蔭高

4位 坂田遼 外野手 函館大

5位 岳野竜也 捕手 福岡大

6位 宮田和希 投手 甲賀健康医療専門学校







