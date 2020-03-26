2013年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2013年のプロ野球ドラフト会議では、支配下選手76名（セ・リーグ34名、パ・リーグ42名）、育成選手13名（セ・リーグ7名、パ・リーグ6名）が指名された。
 

 

セ・リーグ

東京ヤクルトスワローズ
×　　大瀬良大地　投手　　九州共立大
1位　杉浦稔大　　投手　　國學院大
2位　西浦直亨　　内野手　法政大
3位　秋吉亮　　　投手　　パナソニック
4位　岩橋慶侍　　投手　　京都産業大
5位　児山祐斗　　投手　　関西高
6位　藤井亮太　　捕手　　シティライト岡山

 

横浜DeNAベイスターズ
×　　松井裕樹　投手　　桐光学園高
1位　柿田裕太　投手　　日本生命
2位　平田真吾　投手　　Honda熊本
3位　嶺井博希　捕手　　亜細亜大
4位　三上朋也　投手　　JX-ENEOS
5位　関根大気　外野手　東邦高
6位　山下峻　　投手　　松本大
 

◇育成
1位　砂田毅樹　投手　明桜高
2位　萬谷康平　投手　ミキハウスREDS

 

中日ドラゴンズ
×　　松井裕樹　　投手 　桐光学園高
1位　鈴木翔太　　投手　　聖隷クリストファー高
2位　又吉克樹　　投手　　香川オリーブガイナーズ
3位　桂依央利　　捕手　　大阪商業大
4位　阿知羅拓馬　投手　　JR東日本
5位　祖父江大輔　投手　　トヨタ自動車
6位　藤澤拓斗　　内野手　西濃運輸
 

◇育成
1位　岸本淳希　投手　　敦賀気比高
2位　橋爪大佑　内野手　大阪商業大

 

広島東洋カープ
1位　大瀬良大地　投手　　九州共立大
2位　九里亜蓮　　投手　　亜細亜大
3位　田中広輔　　内野手　JR東日本
4位　西原圭大　　投手　　ニチダイ
5位　中村祐太　　投手　　関東一高

 

阪神タイガース
×　　大瀬良大地　投手　　九州共立大
×　　柿田裕太　　投手　　日本生命
1位　岩貞祐太　　投手　　横浜商科大
2位　横田慎太郎　外野手　鹿児島実業高
3位　陽川尚将　　内野手　東京農業大
4位　梅野隆太郎　捕手　　福岡大
5位　山本翔也　　投手　　王子（王子製紙）
6位　岩崎優　　　投手　　国士舘大
 


読売ジャイアンツ
×　　石川歩　　　投手　　東京ガス
1位　小林誠司　　捕手　　日本生命
2位　和田恋　　　内野手　高知高
3位　田口麗斗　　投手　　広島新庄高
4位　奥村展征　　内野手　日大山形高
5位　平良拳太郎　投手　　北山高
 

◇育成
1位　青山誠　　　外野手　日本大
2位　長江翔太　　投手　　大阪経済大
3位　北之園隆生　内野手　秀岳館高




パ・リーグ

北海道日本ハムファイターズ
×　　松井裕樹　投手　　桐光学園高
×　　柿田裕太　投手　　日本生命
×　　岩貞祐太　投手　　横浜商科大
1位　渡邉諒　　内野手　東海大甲府高
2位　浦野博司　投手　　セガサミー
3位　岡大海　　内野手　明治大
4位　高梨裕稔　投手　　山梨学院大
5位　金平将至　投手　　東海理化
6位　白村明弘　投手　　慶應義塾大
7位　岸里亮佑　外野手　花巻東高
8位　石川亮　　捕手　　帝京高
 


オリックス・バファローズ
1位　吉田一将　投手　　JR東日本
2位　東明大貴　投手　　富士重工業
3位　若月健矢　捕手　　花咲徳栄高
4位　園部聡　　内野手　聖光学院高
5位　吉田雄人　外野手　北照高
6位　奥浪鏡　　内野手　創志学園高
7位　柴田健斗　投手　　信濃グランセローズ
8位　大山暁史　投手　　セガサミー
 

◇育成
1位　東弘明　内野手　徳島インディゴソックス

 

福岡ソフトバンクホークス
×　　松井裕樹　投手　　桐光学園高
×　　杉浦稔大　投手　　國學院大
1位　加治屋蓮　投手　　JR九州
2位　森唯斗　　投手　　三菱自動車倉敷オーシャンズ
3位　岡本健　　投手　　新日鐵住金かずさマジック
4位　上林誠知　内野手　仙台育英高
 

◇育成
1位　石川柊太　投手　　創価大
2位　東方伸友　投手　　浜田商業高
3位　曽根海成　内野手　京都国際高
4位　張本優大　捕手　　佛教大
 


千葉ロッテマリーンズ
1位　石川歩　　投手　　東京ガス
2位　吉田裕太　捕手　　立正大
3位　三木亮　　内野手　上武大
4位　吉原正平　投手　　日本生命
5位　井上晴哉　内野手　日本生命
6位　二木康太　投手　　鹿児島情報高
 

◇育成
1位　肘井竜蔵　捕手　北条高

 

埼玉西武ライオンズ
1位　森友哉　　　捕手　　大阪桐蔭高
2位　山川穂高　　内野手　富士大
3位　豊田拓矢　　投手　　TDK
4位　金子一輝　　内野手　日大藤沢高
5位　山口嵩之　　投手　　トヨタ自動車東日本
6位　岡田雅利　　捕手　　大阪ガス
7位　福倉健太郎　投手　　第一工業大
 


東北楽天ゴールデンイーグルス
1位　松井裕樹　投手　桐光学園高
2位　内田靖人　捕手　常総学院高
3位　濱矢廣大　投手　Honda鈴鹿
4位　古川侑利　投手　有田工業高
5位　西宮悠介　投手　横浜商科大
6位　横山貴明　投手　早稲田大
7位　相原和友　投手　七十七銀行
8位　相沢晋　　投手　日本製紙石巻
9位　今野龍太　投手　岩出山高