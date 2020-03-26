2013年プロ野球ドラフト会議、12球団指名選手一覧

2013年のプロ野球ドラフト会議では、支配下選手76名（セ・リーグ34名、パ・リーグ42名）、育成選手13名（セ・リーグ7名、パ・リーグ6名）が指名された。









セ・リーグ



東京ヤクルトスワローズ

× 大瀬良大地 投手 九州共立大

1位 杉浦稔大 投手 國學院大

2位 西浦直亨 内野手 法政大

3位 秋吉亮 投手 パナソニック

4位 岩橋慶侍 投手 京都産業大

5位 児山祐斗 投手 関西高

6位 藤井亮太 捕手 シティライト岡山







横浜DeNAベイスターズ

× 松井裕樹 投手 桐光学園高

1位 柿田裕太 投手 日本生命

2位 平田真吾 投手 Honda熊本

3位 嶺井博希 捕手 亜細亜大

4位 三上朋也 投手 JX-ENEOS

5位 関根大気 外野手 東邦高

6位 山下峻 投手 松本大





◇育成

1位 砂田毅樹 投手 明桜高

2位 萬谷康平 投手 ミキハウスREDS







中日ドラゴンズ

× 松井裕樹 投手 桐光学園高

1位 鈴木翔太 投手 聖隷クリストファー高

2位 又吉克樹 投手 香川オリーブガイナーズ

3位 桂依央利 捕手 大阪商業大

4位 阿知羅拓馬 投手 JR東日本

5位 祖父江大輔 投手 トヨタ自動車

6位 藤澤拓斗 内野手 西濃運輸





◇育成

1位 岸本淳希 投手 敦賀気比高

2位 橋爪大佑 内野手 大阪商業大







広島東洋カープ

1位 大瀬良大地 投手 九州共立大

2位 九里亜蓮 投手 亜細亜大

3位 田中広輔 内野手 JR東日本

4位 西原圭大 投手 ニチダイ

5位 中村祐太 投手 関東一高







阪神タイガース

× 大瀬良大地 投手 九州共立大

× 柿田裕太 投手 日本生命

1位 岩貞祐太 投手 横浜商科大

2位 横田慎太郎 外野手 鹿児島実業高

3位 陽川尚将 内野手 東京農業大

4位 梅野隆太郎 捕手 福岡大

5位 山本翔也 投手 王子（王子製紙）

6位 岩崎優 投手 国士舘大







読売ジャイアンツ

× 石川歩 投手 東京ガス

1位 小林誠司 捕手 日本生命

2位 和田恋 内野手 高知高

3位 田口麗斗 投手 広島新庄高

4位 奥村展征 内野手 日大山形高

5位 平良拳太郎 投手 北山高





◇育成

1位 青山誠 外野手 日本大

2位 長江翔太 投手 大阪経済大

3位 北之園隆生 内野手 秀岳館高









パ・リーグ



北海道日本ハムファイターズ

× 松井裕樹 投手 桐光学園高

× 柿田裕太 投手 日本生命

× 岩貞祐太 投手 横浜商科大

1位 渡邉諒 内野手 東海大甲府高

2位 浦野博司 投手 セガサミー

3位 岡大海 内野手 明治大

4位 高梨裕稔 投手 山梨学院大

5位 金平将至 投手 東海理化

6位 白村明弘 投手 慶應義塾大

7位 岸里亮佑 外野手 花巻東高

8位 石川亮 捕手 帝京高







オリックス・バファローズ

1位 吉田一将 投手 JR東日本

2位 東明大貴 投手 富士重工業

3位 若月健矢 捕手 花咲徳栄高

4位 園部聡 内野手 聖光学院高

5位 吉田雄人 外野手 北照高

6位 奥浪鏡 内野手 創志学園高

7位 柴田健斗 投手 信濃グランセローズ

8位 大山暁史 投手 セガサミー





◇育成

1位 東弘明 内野手 徳島インディゴソックス







福岡ソフトバンクホークス

× 松井裕樹 投手 桐光学園高

× 杉浦稔大 投手 國學院大

1位 加治屋蓮 投手 JR九州

2位 森唯斗 投手 三菱自動車倉敷オーシャンズ

3位 岡本健 投手 新日鐵住金かずさマジック

4位 上林誠知 内野手 仙台育英高





◇育成

1位 石川柊太 投手 創価大

2位 東方伸友 投手 浜田商業高

3位 曽根海成 内野手 京都国際高

4位 張本優大 捕手 佛教大







千葉ロッテマリーンズ

1位 石川歩 投手 東京ガス

2位 吉田裕太 捕手 立正大

3位 三木亮 内野手 上武大

4位 吉原正平 投手 日本生命

5位 井上晴哉 内野手 日本生命

6位 二木康太 投手 鹿児島情報高





◇育成

1位 肘井竜蔵 捕手 北条高







埼玉西武ライオンズ

1位 森友哉 捕手 大阪桐蔭高

2位 山川穂高 内野手 富士大

3位 豊田拓矢 投手 TDK

4位 金子一輝 内野手 日大藤沢高

5位 山口嵩之 投手 トヨタ自動車東日本

6位 岡田雅利 捕手 大阪ガス

7位 福倉健太郎 投手 第一工業大







東北楽天ゴールデンイーグルス

1位 松井裕樹 投手 桐光学園高

2位 内田靖人 捕手 常総学院高

3位 濱矢廣大 投手 Honda鈴鹿

4位 古川侑利 投手 有田工業高

5位 西宮悠介 投手 横浜商科大

6位 横山貴明 投手 早稲田大

7位 相原和友 投手 七十七銀行

8位 相沢晋 投手 日本製紙石巻

9位 今野龍太 投手 岩出山高

