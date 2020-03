ONE OK ROCK、映画『るろうに剣心』シリーズ最終章2作の主題歌を担当

バンドONE OK ROCKが、映画『るろうに剣心 最終章 TheFinal / TheBeginning』の2作で、引き続き書き下ろしの主題歌を担当することを発表した。



2012年以来、大人気漫画アニメ『るろうに剣心』の実写映画シリーズの主題歌を担当してきたONE OK ROCK。各作品のストーリーに則した楽曲を披露してきたONE OK ROCKの新曲が、どういったものになるのか期待が高まる。また、映画『るろうに剣心』は、これまでも日本だけでなく世界中を熱狂させ、北米、イギリス、香港、韓国、台湾、フィリピンなどヨーロッパ・アジア諸国を含む世界100ヶ国以上で配給、世界50以上の国際映画祭に出品されてきた作品。最終章となる2作のコピーは、"全員、完結。"となり、過去作にも登場してきたキャラクターたち全員の物語が「完結」することを伝えている。





<公開情報>







映画『るろうに剣心 最終章 TheFinal / TheBeginning』



公開日:

The Final 2020年7月3日(金)

The Beginning 2020年8月7日(金)

2作連続ロードショー



キャスト:

佐藤 健

武井 咲 新田真剣佑

青木崇高 蒼井 優 伊勢谷友介

土屋太鳳 / 三浦涼介 音尾琢真 鶴見辰吾 中原丈雄 /北村一輝 有村架純 江口洋介

監督:大友啓史

音楽:佐藤直紀 主題歌:ONE OK ROCK

原作:和月伸宏「るろうに剣心−明治剣客浪漫譚-」(集英社ジャンプ コミックス刊)製作:映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」製作委員会

制作プロダクション・配給:ワーナー・ブラザース映画

©和月伸宏/集英社 ©2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」製作委員会



映画オフィシャルサイト:http://rurouni-kenshin.jp