ミツコ原作によるTVドラマ「ピーナッツバターサンドウィッチ」のポスタービジュアルが公開された。

ポスタービジュアルには、ミニチュアのセットに入り込んだ堀田茜演じる沙代、瀧本美織演じる美晴、筧美和子演じる美和、Niki演じる茜の婚活女子4人と、彼女たちの行動を管理し観察する、矢作穂香・伊藤健太郎・伊藤修子が演じる謎の組織“ピーナッツバターサンドウィッチーズ”のメンバーを描写。併せて婚活女子4人とピーナッツバターサンドウィッチーズの場面写真も解禁に。また本作のエンディングテーマが、植田真梨恵の「I JUST WANNA BE A STAR」に決定した。

「ピーナッツバターサンドウィッチ」は、異なる結婚観を持つ4人の女性たちが、婚活をサポートする謎の組織・ピーナッツバターサンドウィッチーズとともに奮闘する恋愛模様を描く作品。MBS、テレビ神奈川ほかにて4月2日より放送される。

ドラマ特区「ピーナッツバターサンドウィッチ」

放送情報

MBS：2020年4月2日（木）より毎週木曜24:59～

テレビ神奈川：2020年4月2日（木）より毎週木曜23:00～

チバテレ：2020年4月3日（金）より毎週金曜24:00～

テレ玉：2020年4月8日（水）より毎週水曜24:00～

とちテレ：2020年4月9日（木）より毎週木曜22:25～

群馬テレビ：2020年4月9日（木）より毎週木曜23:30～

OBS：2020年4月17日（金）より毎週金曜10:50～

ほか



出演：矢作穂香、伊藤健太郎、伊藤修子、堀田茜、瀧本美織、筧美和子、Niki、奥野壮（男劇団 青山表参道X）、佐藤流司、吉田仁人（M!LK）、濱正悟、濱尾ノリタカ、一ノ瀬竜、忍成修吾 ほか

原作：ミツコ『ピーナッツバターサンドウィッチ』（講談社「with online」連載中）

総監修：スミス

監督：椿本慶次郎、山岸一行

脚本：伊達さん、下田悠子

制作：ソケット

製作：「ピーナッツバターサンドウィッチ」製作委員会・MBS

(c)「ピーナッツバターサンドウィッチ」製作委員会・MBS (c)ミツコ/講談社