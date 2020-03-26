ミツコ原作によるTVドラマ「ピーナッツバターサンドウィッチ」のポスタービジュアルが公開された。
ポスタービジュアルには、ミニチュアのセットに入り込んだ堀田茜演じる沙代、瀧本美織演じる美晴、筧美和子演じる美和、Niki演じる茜の婚活女子4人と、彼女たちの行動を管理し観察する、矢作穂香・伊藤健太郎・伊藤修子が演じる謎の組織“ピーナッツバターサンドウィッチーズ”のメンバーを描写。併せて婚活女子4人とピーナッツバターサンドウィッチーズの場面写真も解禁に。また本作のエンディングテーマが、植田真梨恵の「I JUST WANNA BE A STAR」に決定した。
「ピーナッツバターサンドウィッチ」は、異なる結婚観を持つ4人の女性たちが、婚活をサポートする謎の組織・ピーナッツバターサンドウィッチーズとともに奮闘する恋愛模様を描く作品。MBS、テレビ神奈川ほかにて4月2日より放送される。
ドラマ特区「ピーナッツバターサンドウィッチ」
放送情報
MBS：2020年4月2日（木）より毎週木曜24:59～
テレビ神奈川：2020年4月2日（木）より毎週木曜23:00～
チバテレ：2020年4月3日（金）より毎週金曜24:00～
テレ玉：2020年4月8日（水）より毎週水曜24:00～
とちテレ：2020年4月9日（木）より毎週木曜22:25～
群馬テレビ：2020年4月9日（木）より毎週木曜23:30～
OBS：2020年4月17日（金）より毎週金曜10:50～
ほか
出演：矢作穂香、伊藤健太郎、伊藤修子、堀田茜、瀧本美織、筧美和子、Niki、奥野壮（男劇団 青山表参道X）、佐藤流司、吉田仁人（M!LK）、濱正悟、濱尾ノリタカ、一ノ瀬竜、忍成修吾 ほか
原作：ミツコ『ピーナッツバターサンドウィッチ』（講談社「with online」連載中）
総監修：スミス
監督：椿本慶次郎、山岸一行
脚本：伊達さん、下田悠子
制作：ソケット
製作：「ピーナッツバターサンドウィッチ」製作委員会・MBS
(c)「ピーナッツバターサンドウィッチ」製作委員会・MBS (c)ミツコ/講談社