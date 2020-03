グリーン・デイがLINE LIVEでMV特集、未公開インタビューも放送

グリーン・デイが3月27日、28日にLINE LIVEにてミュージック・ビデオ特集番組の配信をすることが決定した。同時に未公開インタビュー映像も放送される。



過去5回グラミー賞を受賞し、全世界で通算7,000万枚以上のアルバム・セールス、ストリーミング等の合計再生回数で約100億回を達成した21世紀代表格のロック・バンドであるグリーン・デイ。先月には最新アルバム『Father of All...』をリリースしている。



彼らがこれまで発表したミュージック・ビデオからセレクトされたミュージック・ビデオ特集番組がLINE LIVEにてオンエアされることが決定した。彼らの来日公演はコロナウイルスの感染拡大を受け延期、現在日程調整中である。番組は幕張メッセにてライブが行われるはずだった3月27日と28日の2日間にわたり配信される。番組では、最新ビデオから代表曲のビデオまで30曲以上のビデオが放送される。また、番組冒頭には、未公開インタビュー映像もオンエアされる。





<LINE LIVE>



「GREEN DAY ミュージック・ビデオ特番 DAY1」

https://live.line.me/channels/107423/upcoming/13282067

「GREEN DAY ミュージック・ビデオ特番 DAY2」

https://live.line.me/channels/107423/upcoming/13282327



<リリース情報>



グリーン・デイ

『Father Of All...』

発売中

2,300円+税



収録曲

1. Father of All...

2. Fire, Ready, Aim

3. Oh Yeah!

4. Meet Me on the Roof

5. I Was a Teenage Teenager

6. Stab You in the Heart

7. Sugar Youth

8. Junkies on a High

9. Take the Money and Crawl

10. Graffitia

11. Bang Bang (Live from The Wisky)



CD購入 / ダウンロード / ストリーミングはこちら:https://greendayjp.lnk.to/FATHEROFALLPu