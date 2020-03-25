荒木飛呂彦「岸辺露伴は動かない」の新作OVA「ザ・ラン / 懺悔室」の発売を記念した生配信番組が、3月29日19時よりAbemaTVにて放送される。
「岸辺露伴は動かない」はマンガ家・岸辺露伴が取材先で見聞きした奇妙な体験を描く「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズのスピンオフ作品。「懺悔室」「ザ・ラン」を収録したBlu-ray / DVDが、本日3月25日にリリースされた。また過去に制作された「六壁坂」と「富豪村」を収めた「岸辺露伴は動かないOVA 〈コレクターズエディション〉」も本日発売。
「『岸辺露伴は動かない』OVA 発売記念 奇譚見聞録 特別生配信」では、岸辺露伴役の櫻井孝宏、東方仗助役の小野友樹、虹村億泰役の高木渉が出演し、本作の魅力に迫る。
「『岸辺露伴は動かない』OVA 発売記念 奇譚見聞録 特別生配信」
配信日時：2020年3月29日（日）19:00～
出演：櫻井孝宏、小野友樹、高木渉
URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/9kDjFavq6V3uuy
(c)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・岸辺露伴は動かない製作委員会