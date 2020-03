Official髭男dism ＆ 豆柴の大群「SCHOOL OF LOCK!」レギュラーに

TOKYO FMの10代向け番組「SCHOOL OF LOCK!」、3月24日(水)の放送では、パーソナリティのとーやま校長が4月からのラインナップを発表。Official髭男dismと豆柴の大群によるレギュラーコーナーのスタートを伝えました。とーやま校長:2020年3月24日火曜日、SCHOOL OF LOCK! 本日の授業も、俺、とーやま校長の黒板から始めたいと思います。読み上げます! 『時間割』! 今日は、この4月からの新時間割を発表したいと思います。ちょうど1週間後、3月31日の生放送授業をもって、俺、とーやま校長はSCHOOL OF LOCK! を退任いたします。4月1日からはさかた新校長、こもり新教頭を迎えて、番組は続いていきます。アーティストLOCKS! も、BLUE ENCOUNT先生のブルエンLOCKS! 、SEKAI NO OWARI先生のセカオワLOCKS! が、3月いっぱいで休講となります。ということは、新しく仲間になる講師陣がいます。それに伴って、レギュラー講師陣の時間割も若干変更されます、というのを、これから発表していきます! でも、俺は関係ないことになるので、悲しい気持ちだな……(笑)。俺、そのときいねーのか……やっぱり、ひしひしと迫ってくるな……「退任」という二文字が。――SCHOOL OF LOCK! 「アーティストLOCKS!」新時間割(月曜~木曜は、23時10分頃から放送)・月曜日……Perfume研究員によるPerfume LOCKS!とーやま校長:Perfume研究員はこの春で13年目に突入するんだけど、歴代講師陣、校長、教頭を含めても、ぶっちぎりで一番のベテラン! ベテランという言葉はあまり使わないほうがいいのかもしれないけど、これはどう考えてもベテランの域でしょ(笑)。4月から1年目の校長、教頭、13年目の研究員……これはベテランです! ただし、今回も講師に昇格することはありませんでした。残念!・火曜日……Mrs. GREEN APPLE先生によるミセスLOCKS!とーやま校長:Mrs. GREEN APPLE先生が、水曜日から火曜日に異動します! それに伴い、4月最初の授業は4月7日(火)に行われます。・水曜日……新講師・Official髭男dism先生によるとーやま校長:これはみんな嬉しいでしょ! ヒゲダン先生は何回もSCHOOL OF LOCK! に遊びに来てくれていて、いろんな企画も一緒にやらせてもらっています。そのヒゲダン先生が、なんと4月から新しく講師陣に加わります。楽しみ~! ヒゲダン先生は生放送教室に遊びに来てくれたとき、授業(放送)が終わってからも、みんなからの書き込みを4人で顔を突き合わせて読んでくれたり……ボーカルの藤原(聡)先生は、閃光ライオット(番組が開催していた10代限定のロックフェス)に別の名義で応募してくれたこともあるから生徒でもあるわけ。みんなの気持ちとともにあるだろうし、4月からヒゲダン先生と楽しんでほしいなと思う。・木曜日……Eve先生によるEve LOCKS!とーやま校長:Eve先生は変わらず木曜日担当ということで、引き続きよろしくお願いします!・金曜日22:30頃~[Alexandros]先生によるアレキサンドLOCKS!とーやま校長:[Alexandros]先生は、火曜日から金曜日にお引越し! 変わらず、“進路室の大王”として君臨してくれます。ようぺ先生! よろしくお願いします。23:00~LiSA先生によるLiSA LOCKS!とーやま校長:3月までは毎月2週目の22時台を担当してくれていたけど、4月からは金曜日を担当してくれます。生徒のみんなと引き続き楽しんでください!23:27頃~サカナクション先生によるサカナLOCKS!とーやま校長:この時間は、サカナクションの山口一郎先生が引き続き担当する! 週の最後を厳しい授業で終える……という座組は、4月以降も変わらない!(笑)。これは……相変わらず強いね。俺がリスナーだったら好きな人ばっかり! 4月から俺はリスナー……生徒です! みんな楽しみに聴こうな!――毎週月曜~木曜・22時55分からは……!・豆柴の大群によるが、4月1日(水)より開講(一部地域を除く)とーやま校長:豆柴の大群は、「水曜日のダウンタウン」から生まれたWACK所属のアイドル! 月火水木に毎日2分半のLOCKS! を担当するということで、未知数も未知数だし……SCHOOL OF LOCK! としては、4月からは犬を飼うことになるんだね。しかも1匹じゃない、大群の豆柴を飼うことになる! いままで飼ったことがないから、どんな感じになるんだろうね(笑)。ヒゲダンLOCKS! 、豆柴LOCKS! の掲示板が、今オープンしました! みんな早速書き込んでごあいさつ! 聞きたいこと、報告したいこと何でもいい! みんなの書き込みが授業を作っていくので、これからもよろしく!――ここで、リスナーから届いたメッセージを紹介【SOL! はいろんな方向から先生方を突っ込んでくるから、予想できなくてさいっこうだよなあ。(15歳女性)】とーやま校長:ヒゲダン先生は、いままでのラインで「そうか……!」ってなったかもしれないけど、豆柴の大群の5人がドドドドッってやってくるのは……そうだよね。予想していなかったよね(笑)。まぁでも、いろんな意味でかき回されるだろうし、かき乱されるのも楽しいと思っている! それぞれの掲示板にも行ってみてね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/