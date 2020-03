超特急が、CDデビュー8周年を迎える6月10日にニューシングル「Stand up」をリリースすることが決定した。

表題曲は爽快なヒップホップで、リリックはこれまでに超特急がリリースしてきたシングルのタイトルや歌詞、グループにとってのキーワードなどを盛り込んだメモリアルな内容に。なおこの曲ではバックボーカルのタカシに加えてダンサーメンバーも歌唱に参加し、ラップリレーを披露する。

シングルの形態は通常盤と夢8(ファンクラブ)盤の2つで、共通のカップリング曲として4月にテレ玉ほか全国6局で放送がスタートする「超特急と行く!食べ鉄の旅 マレーシア編」のテーマソング「#いいね」を収録。加えて通常盤には6月に開催されるアリーナツアー「ARENA TOUR 2020 SPRING WELCOME TO THE BULLET TRAIN DINER」のテーマソングとして制作されたスイングジャズの楽曲「Table Manners」が収められる。また、夢8盤には2月に行われたFCツアー「BULLET TRAIN FUN CLUB TOUR 2020『Toooooo8』」最終公演の模様を収めたBlu-rayが付属する。

「Stand up」のジャケットビジュアルは8号車(超特急ファンの呼称)のイメージカラーであるピンクを基調としてデザインされた。天地が90°回転した部屋にメンバー5人が佇む通常盤のビジュアルには、ジャケットを回転させると「8」が「∞(無限大)」と読めるギミックも。また夢8盤のジャケットには、私服を着用したメンバーの集合写真が使用されている。

超特急 リョウガ コメント

CDデビュー日に新体制初となるシングルをリリース!!

ダンサーのレアなラップとタカシの歌声でこれまでの超特急の歴史を感じられる、まさに8周年にぴったりッ

さらにFC盤にはToooooo8のZepp Tokyo公演の様子が収録されたBlu-rayが!!

DINER、食べ鉄よろしく、お腹いっぱいになるNew Single「Stand up」是非ご賞味ください(^o^)

超特急「Stand up」収録内容

CD

01. Stand up

02. #いいね

03. Table Manners ※通常盤のみ収録

夢8盤付属Blu-ray

・ BULLET TRAIN FUN CLUB TOUR 2020『Toooooo8』」2020.2.23 Zepp Tokyo公演収録