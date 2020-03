今年夏に2作連続で公開される映画「るろうに剣心 最終章 The Final / The Beginning」の主題歌をONE OK ROCKが担当することが明らかになった。

佐藤健主演の「るろうに剣心 最終章 The Final / The Beginning」は累計興行収入が125億円を突破した大ヒットシリーズの最新作。1作目より主題歌を担当してきたONE OK ROCKが、最新作2作でも「るろうに剣心」の世界を彩る新たな楽曲を提供する。

主題歌と併せて新キャストの情報も明らかに。京都隠密御庭番衆の四乃森蒼紫役を伊勢谷友介、同じく御庭番衆の巻町操役を土屋太鳳が「京都大火編 / 伝説の最期編」より続投するほか、上海マフィアの副官・呉黒星を音尾琢真が、隠密組織「闇乃武」のリーダー・辰巳を北村一輝が演じる。

「るろうに剣心 最終章 The Final」は7月3日、「るろうに剣心 最終章 The Beginning」は8月7日公開。

(c)和月伸宏 / 集英社 (c)2020映画「るろうに剣心 最終章 The Final / The Beginning」製作委員会