THE ORAL CIGARETTES、最新アルバムの予習作品をTSUTAYA限定レンタル

THE ORAL CIGARETTESが4月29日にリリースする5thアルバム『SUCK MY WORLD』の一部楽曲を先行収録した予習アルバム『SUCK MY WORLD ~TRIAL ver.~』が、全国のTSUTAYA(一部店舗を除く)限定で4月11日よりレンタル開始する。



2010年に奈良で結成されたバンドTHE ORAL CIGARETTES。TSUTAYA限定レンタルの『SUCK MY WORLD ~TRIAL ver.~』には、4月29日にリリース予定の5thアルバム『SUCK MY WORLD』の楽曲「Dream In Drive」を先行収録。その他にもTVアニメ主題歌の「ワガママで誤魔化さないで」や配信限定「Shine Holder」、「Tonight the silence kills me with your fire」を含む5曲が収録される。





<レンタル情報>







THE ORAL CIGARETTES

レンタル限定盤『SUCK MY WORLD ~TRIAL ver.~』



レンタル開始日:2020年4月11日(土)

=収録曲=

1. ワガママで誤魔化さないで

2. Dont you think(feat.ロザリーナ)

3. Shine Holder

4. Tonight the silence kills me with your fire

5. Dream In Drive



詳細URL:https://tsutaya.tsite.jp/news/j-pop/i/41573583/



<リリース情報>



THE ORAL CIGARETTES

5thアルバム『SUCK MY WORLD』



発売日:2020年4月29日(水)



初回限定盤A(CD+DVD)

初回限定盤B(CD+Blu-ray)

通常盤(CD Only)



=収録曲=

「ワガママで誤魔化さないで」(TVアニメ『revisions』リヴィジョンズ 」OPテーマ)

「Dont you think(feat.ロザリーナ)」

「Shine Holder」

「Tonight the silence kills me with your fire」

を含む全15曲を収録予定。



=初回盤DVD/Blu-ray収録内容=



「PARASITE DEJAVU ~2DAYS OPEN AIR SHOW~」

DAY1 ONE MAN SHOW at 泉大津フェニックス(2019.9.14)



1. BLACK MEMORY

2. What you want

3. WARWARWAR

4. N.I.R.A(Redone)

5. GET BACK

6. 瓢箪山の駅員さん

7. LIPS(Redone)

8. ワガママで誤魔化さないで

9. カンタンナコト

10. DIP-BAP(feat.KAIRI)

11. ハロウィンの余韻(Redone)

12. 僕は夢を見る(Redone)

13. 5150

14. PSYCHOPATH

15. 狂乱 Hey Kids!!

16. See the lights

17. LOVE(Redone)

18. 容姿端麗な嘘

En1. Dont you think(feat.ロザリーナ)

En2. 起死回生STORY



TSUTAYAオリジナル特典:オリジナルB3ポスター(TypeA / TypeB / TypeC)

※3種類の中からランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選び頂けませんので予めご了承くだい。

※一部取り扱いがない店舗がございます。特典は先着となりなくなり次第終了となります。

※TSUTAYA オンラインショッピングはご予約分のみが対象となります。あらかじめご了承ください。