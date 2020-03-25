THE ORAL CIGARETTES、最新アルバムの予習作品をTSUTAYA限定レンタル

THE ORAL CIGARETTESが4月29日にリリースする5thアルバム『SUCK MY WORLD』の一部楽曲を先行収録した予習アルバム『SUCK MY WORLD ～TRIAL ver.～』が、全国のTSUTAYA（一部店舗を除く）限定で4月11日よりレンタル開始する。



2010年に奈良で結成されたバンドTHE ORAL CIGARETTES。TSUTAYA限定レンタルの『SUCK MY WORLD ～TRIAL ver.～』には、4月29日にリリース予定の5thアルバム『SUCK MY WORLD』の楽曲「Dream In Drive」を先行収録。その他にもTVアニメ主題歌の「ワガママで誤魔化さないで」や配信限定「Shine Holder」、「Tonight the silence kills me with your fire」を含む5曲が収録される。





＜レンタル情報＞







THE ORAL CIGARETTES

レンタル限定盤『SUCK MY WORLD ～TRIAL ver.～』



レンタル開始日：2020年4月11日（土）

＝収録曲＝

1. ワガママで誤魔化さないで

2. Dont you think（feat.ロザリーナ）

3. Shine Holder

4. Tonight the silence kills me with your fire

5. Dream In Drive



詳細URL：https://tsutaya.tsite.jp/news/j-pop/i/41573583/



＜リリース情報＞



THE ORAL CIGARETTES

5thアルバム『SUCK MY WORLD』



発売日：2020年4月29日（水）



初回限定盤A（CD＋DVD）

初回限定盤B（CD＋Blu-ray）

通常盤（CD Only）



＝収録曲＝

「ワガママで誤魔化さないで」（TVアニメ『revisions』リヴィジョンズ 」OPテーマ）

「Dont you think（feat.ロザリーナ）」

「Shine Holder」

「Tonight the silence kills me with your fire」

を含む全15曲を収録予定。



＝初回盤DVD/Blu-ray収録内容＝



「PARASITE DEJAVU ～2DAYS OPEN AIR SHOW～」

DAY1 ONE MAN SHOW at 泉大津フェニックス（2019.9.14）



1. BLACK MEMORY

2. What you want

3. WARWARWAR

4. N.I.R.A（Redone）

5. GET BACK

6. 瓢箪山の駅員さん

7. LIPS（Redone）

8. ワガママで誤魔化さないで

9. カンタンナコト

10. DIP-BAP（feat.KAIRI）

11. ハロウィンの余韻（Redone）

12. 僕は夢を見る（Redone）

13. 5150

14. PSYCHOPATH

15. 狂乱 Hey Kids!!

16. See the lights

17. LOVE（Redone）

18. 容姿端麗な嘘

En1. Dont you think（feat.ロザリーナ）

En2. 起死回生STORY



TSUTAYAオリジナル特典：オリジナルB3ポスター（TypeA / TypeB / TypeC）

※3種類の中からランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選び頂けませんので予めご了承くだい。

※一部取り扱いがない店舗がございます。特典は先着となりなくなり次第終了となります。

※TSUTAYA オンラインショッピングはご予約分のみが対象となります。あらかじめご了承ください。



