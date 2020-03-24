BLACKPINK、昨年のワールドツアーより東京ドーム公演の映像作品リリース

BLACKPINKの初ドームツアーとして開催された「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」日本公演の映像作品が5月6日にリリースされることが決定した。
BLACKPINKが、昨年2019年1月から16ヶ国22都市30公演を行ってきたワールドツアーの一環として開催した日本公演。初のドームツアーとして東京、大阪、福岡の3都市全4公演をSOLDOUT、全20万5000人を動員し、BLACKPINK自身の日本国内での動員記録を更新した。
そして今回リリースが決まった映像作品『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA-TOKYO DOME-』には、東京ドームの公演となった2019年12月4日の模様を収録。生バンドによる圧倒的な音圧と、このツアーで初披露となった「Kill This Love」「Dont Know What To Do」「Kick It」はじめ、代表曲である「DDU-DU DDU-DU」など16曲を収録。さらに、初回限定盤には、新曲「Kill This Love」「Dont Know What To Do」「Kick It」を、メンバーそれぞれにフォーカスした映像で楽しめるマルチアングルを収録。バックステージでのメンバーの様子を撮影したメイキング映像や、日本公演を振り返るメンバーのアフタートークなど、貴重な映像も収録される。
＜リリース情報＞
BLACKPINK
映像作品『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME-』
発売日：2020年5月6日（水）
【初回限定盤】
初回限定盤Blu-ray（2枚組）：9200円（税抜）
初回限定盤DVD（2枚組）：8200円（税抜）
▶豪華BOX仕様
▶封入特典
・フォトブック100P 1種
・トレカ5枚（グループ1枚+ソロ4枚）セット
＊全4セット（東京/大阪①/大阪②/福岡）のうちランダム1セット
・B3サイズ ポスター 1種
・特典応募シリアルアクセスコード付き
【UNIVERSAL MUSIC STORE 限定『BLACKPINK ワイヤレスチャージャー』付初回限定盤】
初回限定盤 Blu-ray（2枚組）+ワイヤレスチャージャー：12200円（税抜）
初回限定盤 DVD（2枚組）+ワイヤレスチャージャー / 11200円（税抜）
【通常盤】
通常盤Blu-ray（1枚組）6500円（税抜）
通常盤DVD（1枚組）5500円（税抜）
▶Disc1のみ：
●BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA @TOKYO DOME
※収録曲は、初回限定盤と同じ
・ブックレット16P
・特典応募シリアルアクセスコード付き
＝Disc1収録曲＝（初回・通常共通）
「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME-」
1. DDU-DU DDU-DU -JP Ver.-
2. FOREVER YOUNG -JP Ver.-
3. STAY （Remix） -JP Ver.-
4. WHISTLE -JP Ver.-
5. Kill This Love -JP Ver.-
6. Dont Know What To Do -JP Ver.-
7. Kiss and Make Up
8. REALLY -JP Ver.-
9. SEE U LATER -JP Ver.-
10. PLAYING WITH FIRE -JP Ver.-
11. Kick It -JP Ver.-
12. BOOMBAYAH -JP Ver.-
13. AS IF ITS YOUR LAST -JP Ver.-
14. DDU-DU DDU-DU （Remix） -JP Ver.-
15. WHISTLE （Acoustic Ver.） -JP Ver.-
16. Hope Not -KR Ver.-
＝Disc2収録内容＝（初回盤のみ）
●BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME- [MULTI ANGLE]
・Kill This Love -JP Ver.- [JENNIE / LISA / JISOO / ROSÉ]
・Dont Know What To Do -JP Ver.- [JENNIE / LISA / JISOO / ROSÉ]
・Kick It -JP Ver.- [JENNIE / LISA / JISOO / ROSÉ]
●BEST MOMENT of Kill This Love -JP Ver.-
●After Talk
●Making Movie
BLACKPINK JAPAN Official Website：https://ygex.jp/blackpink/
BLACKPINKの初ドームツアーとして開催された「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」日本公演の映像作品が5月6日にリリースされることが決定した。
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