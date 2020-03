BLACKPINK、昨年のワールドツアーより東京ドーム公演の映像作品リリース

BLACKPINKの初ドームツアーとして開催された「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA」日本公演の映像作品が5月6日にリリースされることが決定した。



BLACKPINKが、昨年2019年1月から16ヶ国22都市30公演を行ってきたワールドツアーの一環として開催した日本公演。初のドームツアーとして東京、大阪、福岡の3都市全4公演をSOLDOUT、全20万5000人を動員し、BLACKPINK自身の日本国内での動員記録を更新した。



そして今回リリースが決まった映像作品『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA-TOKYO DOME-』には、東京ドームの公演となった2019年12月4日の模様を収録。生バンドによる圧倒的な音圧と、このツアーで初披露となった「Kill This Love」「Dont Know What To Do」「Kick It」はじめ、代表曲である「DDU-DU DDU-DU」など16曲を収録。さらに、初回限定盤には、新曲「Kill This Love」「Dont Know What To Do」「Kick It」を、メンバーそれぞれにフォーカスした映像で楽しめるマルチアングルを収録。バックステージでのメンバーの様子を撮影したメイキング映像や、日本公演を振り返るメンバーのアフタートークなど、貴重な映像も収録される。





<リリース情報>







BLACKPINK

映像作品『BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME-』



発売日:2020年5月6日(水)



【初回限定盤】

初回限定盤Blu-ray(2枚組):9200円(税抜)

初回限定盤DVD(2枚組):8200円(税抜)

▶豪華BOX仕様

▶封入特典

・フォトブック100P 1種

・トレカ5枚(グループ1枚+ソロ4枚)セット

*全4セット(東京/大阪①/大阪②/福岡)のうちランダム1セット

・B3サイズ ポスター 1種

・特典応募シリアルアクセスコード付き



【UNIVERSAL MUSIC STORE 限定『BLACKPINK ワイヤレスチャージャー』付初回限定盤】

初回限定盤 Blu-ray(2枚組)+ワイヤレスチャージャー:12200円(税抜)

初回限定盤 DVD(2枚組)+ワイヤレスチャージャー / 11200円(税抜)



【通常盤】

通常盤Blu-ray(1枚組)6500円(税抜)

通常盤DVD(1枚組)5500円(税抜)

▶Disc1のみ:

●BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA @TOKYO DOME

※収録曲は、初回限定盤と同じ

・ブックレット16P

・特典応募シリアルアクセスコード付き



=Disc1収録曲=(初回・通常共通)

「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME-」

1. DDU-DU DDU-DU -JP Ver.-

2. FOREVER YOUNG -JP Ver.-

3. STAY (Remix) -JP Ver.-

4. WHISTLE -JP Ver.-

5. Kill This Love -JP Ver.-

6. Dont Know What To Do -JP Ver.-

7. Kiss and Make Up

8. REALLY -JP Ver.-

9. SEE U LATER -JP Ver.-

10. PLAYING WITH FIRE -JP Ver.-

11. Kick It -JP Ver.-

12. BOOMBAYAH -JP Ver.-

13. AS IF ITS YOUR LAST -JP Ver.-

14. DDU-DU DDU-DU (Remix) -JP Ver.-

15. WHISTLE (Acoustic Ver.) -JP Ver.-

16. Hope Not -KR Ver.-



=Disc2収録内容=(初回盤のみ)

●BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA -TOKYO DOME- [MULTI ANGLE]

・Kill This Love -JP Ver.- [JENNIE / LISA / JISOO / ROSÉ]

・Dont Know What To Do -JP Ver.- [JENNIE / LISA / JISOO / ROSÉ]

・Kick It -JP Ver.- [JENNIE / LISA / JISOO / ROSÉ]

●BEST MOMENT of Kill This Love -JP Ver.-

●After Talk

●Making Movie



