SCANDAL“永遠のテーマ”に踏み込む！ あなたは「きのこの山」派？「たけのこの里」？

SCANDALがパーソナリティを務める新しい番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。そんな4人が放つ「空気」や「興味」、そして「おしゃべり」をもっと身近に感じてもらうために、「いつもの感じ」でトークすることが番組のコンセプト。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。今回は“永遠のテーマ”(?)からスタートです。HARUNA:今回もたくさんのメッセージがきてます。いただいたトークテーマを、私たちのニューアルバムにある曲「A.M.D.K.J.」(あみだくじ)にちなんで、あみだくじで決めてトークしていきたいと思います。もう今年に入って何回あみだくじをやっているんだろう……。RINA:何回やってるかな。TOMOMI:リリースする前からやってる。自分たちは何回やっても楽しいけど……どうなんやろね、みんなは。もういいんじゃないって思ってる!?MAMI:この曲ができた限りはずっとやるんじゃない?TOMOMI:ずっとやるの!?曲のタイトルになっている「A.M.D.K.J.」(あみだくじ)で、メンバーに自由に「線」を書き足してもらい、皆さんのメッセージを紹介していくことに。HARUNA:質問なのですが…「きのこの山」派ですか? 「たけのこの里」派ですか?TOMOMI:これは永遠のテーマですね……。MAMI:目の前にもございますけどね。TOMOMI:両方美味しいのよね、大前提として。RINA:美味しいよねえ……。TOMOMI:きのこの方がビスケット、たけのこの方がクッキー。HARUNA:これ、数年前にも調査したことがあって、3対1だったんだよね。それが変化しているのかどうなのか……。TOMOMI:そのときはたけのこ3、きのこ1やったな。MAMI:どっちも好きよ、ほんとどっちも好き。RINA:あえて選ぶなら……。一同:せーの!果たして、きのこ派たけのこ派、何対何となるのでしょうか……。衝撃(?)の結果は放送を聴いてチェック! そのほかにも、各メンバーが知らなかった「モノ」について言及していく1コマも。例えば……。RINA:SCANDALを組んでなかったら「つゆだく」を知らんまま生きてたと思う。TOMOMI:わたしは「ベーグル」知らんかった……硬っ! って思って。などなど、気になるトークだらけです。とにかく自由な番組なので、リスナーの皆さんもアポロを片手に聴いてくださいね。引き続き、メッセージやテーマ自体を大募集中です。この番組でしか聴けない新しいSCANDALを次回もお楽しみください!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://park.gsj.mobi/news/show/64145