あらいずみるいがイラストを手がける神坂一の小説「スレイヤーズ」の刊行30周年と、林原めぐみのアルバム「スレイヤーズ MEGUMIXXX」の発売を記念したアニメPVが公開された。

3月25日に発売される原作の30周年を記念したアルバム「スレイヤーズ MEGUMIXXX」には、主人公・リナ=インバースを演じ、TVアニメや劇場版などさまざまな「スレイヤーズ」のテーマソングを担当してきた林原による「スレイヤーズ」関連楽曲や、今回のために書き下ろされた新曲「two thumbs up!」を収録。ジャケットにはあらいずみの描き下ろしイラストが使用される。新曲「two thumbs up!」に合わせて制作されたPVは、アニメ「スレイヤーズ」シリーズの映像がふんだんに使われており、30年の歴史の詰まった映像に仕上がっている。

林原めぐみ「スレイヤーズ MEGUMIXXX」収録内容

DISC1

01. two thumbs up!(「スレイヤーズ」30th アニバーサリーイメージソング)

02. Get along ~SelfTag Version~(TVアニメ「スレイヤーズ」OPテーマ リアレンジ曲)

03. Give a reason(TVアニメ「スレイヤーズ NEXT」OPテーマ)

04. Breeze(TVアニメ「スレイヤーズ TRY」OPテーマ)

05. don't be discouraged(TVアニメ「スレイヤーズ TRY」EDテーマ)

06. Meet again(TVアニメ「スレイヤーズ」10th アニバーサリーイメージソング)

07. Plenty of grit(TV アニメ「スレイヤーズ REVOLUTION」OPテーマ)

08. Revolution(TVアニメ「スレイヤーズ REVOLUTION」EDテーマ)

09. Front breaking(TVアニメ「スレイヤーズ EVOLUTION-R」OPテーマ)

10. 砂時計(TVアニメ「スレイヤーズ EVOLUTION-R」EDテーマ)

11. JUST BEGUN(TVアニメ「スレイヤーズ EVOLUTION-R」最終話EDテーマ)

DISC2

01. MIDNIGHT BLUE(劇場アニメ「スレイヤーズ」主題歌)

02. Shining Girl(劇場アニメ「スレイヤーズ」イメージソング)

03. Just be conscious(劇場アニメ「スレイヤーズ RETURN」主題歌)

04. RUN ALL THE WAY!(劇場アニメ「スレイヤーズ RETURN」イメージソング)

05. Reflection(劇場アニメ「スレイヤーズぐれえと」主題歌)

06. GLORIA ~君に届けたい~(劇場アニメ「スレイヤーズぐれえと」イメージソング)

07. raging waves(劇場アニメ「スレイヤーズごぅじゃす」主題歌)

08. feel well(劇場アニメ「スレイヤーズぷれみあむ」主題歌)

09. ルンバ・ルンバ(劇場アニメ「スレイヤーズぷれみあむ」イメージソング)

10. 限りない欲望の中に(OVA「スレイヤーズすぺしゃる」主題歌)

11. Touch Yourself(GAME「スレイヤーズろいやる」主題歌)

12. I&Myself(GAME「スレイヤーズろいやる 2」主題歌)

DISC3

01. Get along <ALBUM VERSION>(TVアニメ「スレイヤーズ」OPテーマ)

02. KUJIKENAIKARA!(TVアニメ「スレイヤーズ」EDテーマ)

03. 眠れない夜は...(「スレイヤーズえとせとら1 Excellent!リナ=インバース今日も行く」収録曲)

04. Going History(ラジオドラマ「スレイヤーズ EX.」OPテーマ)

05. 灼熱の恋(ラジオドラマ「スレイヤーズ EX.」EDテーマ)

06. Give a reason ~Ballade version~(TVアニメ「スレイヤーズ NEXT」OPテーマ バラードバージョン)

07. 乙女の祈り(「スレイヤーズ NEXT SOUND BIBLE II」収録曲)

08. EXIT→RUNNING(キャラクターソングアルバム「スレイヤーズ TRY TREASURY☆VOX」収録曲)

09. この世界のどこかで-MEGUMIX VERSION-(「スレイヤーズ TRY TREASURY☆BGM 2」収録「この世界のどこかで」 COVER)

10. SLAYERS 4 the future(ソングベストアルバム「the BEST of SLAYERS [from TV&RADIO]」収録曲)

(c)神坂一・あらいずみるい/角川書店/テレビ東京・SOFTX・丸紅 (c)神坂一・あらいずみるい/角川書店/テレビ東京・SOFTX (c)神坂一・あらいずみるい/富士見書房/スレイヤーズ R 製作委員会 (c)神坂一・あらいずみるい/富士見書房/スレイヤーズ ER 製作委員会