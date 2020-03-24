あらいずみるいがイラストを手がける神坂一の小説「スレイヤーズ」の刊行30周年と、林原めぐみのアルバム「スレイヤーズ MEGUMIXXX」の発売を記念したアニメPVが公開された。

3月25日に発売される原作の30周年を記念したアルバム「スレイヤーズ MEGUMIXXX」には、主人公・リナ=インバースを演じ、TVアニメや劇場版などさまざまな「スレイヤーズ」のテーマソングを担当してきた林原による「スレイヤーズ」関連楽曲や、今回のために書き下ろされた新曲「two thumbs up!」を収録。ジャケットにはあらいずみの描き下ろしイラストが使用される。新曲「two thumbs up!」に合わせて制作されたPVは、アニメ「スレイヤーズ」シリーズの映像がふんだんに使われており、30年の歴史の詰まった映像に仕上がっている。

林原めぐみ「スレイヤーズ MEGUMIXXX」収録内容

DISC1

01. two thumbs up!（「スレイヤーズ」30th アニバーサリーイメージソング）

02. Get along ~SelfTag Version~（TVアニメ「スレイヤーズ」OPテーマ リアレンジ曲）

03. Give a reason（TVアニメ「スレイヤーズ NEXT」OPテーマ）

04. Breeze（TVアニメ「スレイヤーズ TRY」OPテーマ）

05. don't be discouraged（TVアニメ「スレイヤーズ TRY」EDテーマ）

06. Meet again（TVアニメ「スレイヤーズ」10th アニバーサリーイメージソング）

07. Plenty of grit（TV アニメ「スレイヤーズ REVOLUTION」OPテーマ）

08. Revolution（TVアニメ「スレイヤーズ REVOLUTION」EDテーマ）

09. Front breaking（TVアニメ「スレイヤーズ EVOLUTION-R」OPテーマ）

10. 砂時計（TVアニメ「スレイヤーズ EVOLUTION-R」EDテーマ）

11. JUST BEGUN（TVアニメ「スレイヤーズ EVOLUTION-R」最終話EDテーマ）

DISC2

01. MIDNIGHT BLUE（劇場アニメ「スレイヤーズ」主題歌）

02. Shining Girl（劇場アニメ「スレイヤーズ」イメージソング）

03. Just be conscious（劇場アニメ「スレイヤーズ RETURN」主題歌）

04. RUN ALL THE WAY!（劇場アニメ「スレイヤーズ RETURN」イメージソング）

05. Reflection（劇場アニメ「スレイヤーズぐれえと」主題歌）

06. GLORIA ～君に届けたい～（劇場アニメ「スレイヤーズぐれえと」イメージソング）

07. raging waves（劇場アニメ「スレイヤーズごぅじゃす」主題歌）

08. feel well（劇場アニメ「スレイヤーズぷれみあむ」主題歌）

09. ルンバ・ルンバ（劇場アニメ「スレイヤーズぷれみあむ」イメージソング）

10. 限りない欲望の中に（OVA「スレイヤーズすぺしゃる」主題歌）

11. Touch Yourself（GAME「スレイヤーズろいやる」主題歌）

12. I＆Myself（GAME「スレイヤーズろいやる 2」主題歌）

DISC3

01. Get along ＜ALBUM VERSION＞（TVアニメ「スレイヤーズ」OPテーマ）

02. KUJIKENAIKARA!（TVアニメ「スレイヤーズ」EDテーマ）

03. 眠れない夜は...（「スレイヤーズえとせとら1 Excellent!リナ=インバース今日も行く」収録曲）

04. Going History（ラジオドラマ「スレイヤーズ EX.」OPテーマ）

05. 灼熱の恋（ラジオドラマ「スレイヤーズ EX.」EDテーマ）

06. Give a reason ～Ballade version～（TVアニメ「スレイヤーズ NEXT」OPテーマ バラードバージョン）

07. 乙女の祈り（「スレイヤーズ NEXT SOUND BIBLE II」収録曲）

08. EXIT→RUNNING(キャラクターソングアルバム「スレイヤーズ TRY TREASURY☆VOX」収録曲）

09. この世界のどこかで-MEGUMIX VERSION-（「スレイヤーズ TRY TREASURY☆BGM 2」収録「この世界のどこかで」 COVER）

10. SLAYERS 4 the future（ソングベストアルバム「the BEST of SLAYERS [from TV&RADIO]」収録曲）

(c)神坂一・あらいずみるい/角川書店/テレビ東京・SOFTX・丸紅 (c)神坂一・あらいずみるい/角川書店/テレビ東京・SOFTX (c)神坂一・あらいずみるい/富士見書房/スレイヤーズ R 製作委員会 (c)神坂一・あらいずみるい/富士見書房/スレイヤーズ ER 製作委員会