奥田民生＆ハナレグミ永積が、FM802×TSUTAYAのキャンペーンソングを共作

昨年開局30周年を迎えた関西のラジオ局FM802が、「FM802 × TSUTAYA ACCESS!」のキャンペーンを今年も始動。2020年のキャンペーンソングは、奥田民生と永積 崇（ハナレグミ）の2人が担当する。
「FM802 × TSUTAYA ACCESS!」は、毎年FM802とゆかりあるアーティストが多数参加するオリジナル・キャンペーンソングを制作し、FM802で独占オンエアするという恒例企画。昨年はaikoが手がけた「メロンソーダ」を、上白石萌歌や谷口鮪（KANA-BOON）、藤原聡（Official髭男dism）ら豪華シンガーが歌い繋いでいったことで話題となった。
今年のキャンペーンソングは作曲を奥田民生、作詞を永積 崇（ハナレグミ）が担当し、参加シンガーは3月27日以降のFM802番組内で発表。そして完成した楽曲は、4月1日（水）朝6時、FM802「TACTY IN THE MORNING」にて初解禁される。
＜楽曲情報＞
FM802×TSUTAYA ACCESS! キャンペーン
作曲：奥田民生
作詞：永積 崇（ハナレグミ）
4月1日（水）朝6時から、FM802「TACTY IN THE MORNING」からFM802にて独占オンエア
https://funky802.com/access/
＜オンエア情報＞
FM802「TACTY IN THE MORNING」
放送日時：4月1日（水）6：00～11：00
DJ：大抜卓人
https://funky802.com/tacty/
昨年開局30周年を迎えた関西のラジオ局FM802が、「FM802 × TSUTAYA ACCESS!」のキャンペーンを今年も始動。2020年のキャンペーンソングは、奥田民生と永積 崇（ハナレグミ）の2人が担当する。
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