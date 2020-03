奥田民生＆ハナレグミ永積が、FM802×TSUTAYAのキャンペーンソングを共作

昨年開局30周年を迎えた関西のラジオ局FM802が、「FM802 × TSUTAYA ACCESS!」のキャンペーンを今年も始動。2020年のキャンペーンソングは、奥田民生と永積 崇(ハナレグミ)の2人が担当する。



「FM802 × TSUTAYA ACCESS!」は、毎年FM802とゆかりあるアーティストが多数参加するオリジナル・キャンペーンソングを制作し、FM802で独占オンエアするという恒例企画。昨年はaikoが手がけた「メロンソーダ」を、上白石萌歌や谷口鮪(KANA-BOON)、藤原聡(Official髭男dism)ら豪華シンガーが歌い繋いでいったことで話題となった。



今年のキャンペーンソングは作曲を奥田民生、作詞を永積 崇(ハナレグミ)が担当し、参加シンガーは3月27日以降のFM802番組内で発表。そして完成した楽曲は、4月1日(水)朝6時、FM802「TACTY IN THE MORNING」にて初解禁される。





<楽曲情報>







FM802×TSUTAYA ACCESS! キャンペーン

作曲:奥田民生

作詞:永積 崇(ハナレグミ)

4月1日(水)朝6時から、FM802「TACTY IN THE MORNING」からFM802にて独占オンエア

https://funky802.com/access/



<オンエア情報>



FM802「TACTY IN THE MORNING」

放送日時:4月1日(水)6:00~11:00

DJ:大抜卓人

https://funky802.com/tacty/