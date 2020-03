ダウンタウンがMCを務める『HEY!HEY!NEO!』(フジテレビ系)が、4月13日(月)23時30分から放送。今回は、JO1(ジェイオーワン)、THE ORAL CIGARETTES、SUPER BEAVER、Little Glee Monster(五十音順)がゲスト出演する。



同番組は、数々のアーティストを発掘し、スターを生み出してきた伝説の音楽バラエティ『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』のスピンオフ番組。大型音楽フェスやライブなどで、若いファンの圧倒的な支持を受けている人気アーティストらが続々登場し、爆笑必至のトークと勢いのあるライブパフォーマンスを繰り広げる。



昨年、社会現象を起こした日本最大級のオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で、101名の練習生の中から国民投票で選ばれた11名で結成されたグローバルボーイズグループJO1。先月デビューしたばかりの彼らは、「無限大(INFINITY)」を披露する。



THE ORAL CIGARETTESは、人間の闇の部分に目を背けずに、音と言葉を巧みに操る唯一無二のロックバンド。各メンバーのキャラクターが際立つライブパフォーマンスで人気を誇る彼らは、「Dream In Drive」を披露する。



そしてインディーズバンドながらも、連続ドラマの主題歌に抜擢され話題を呼んだSUPER BEAVER。2018年には日本武道館、今年1月には国立代々木競技場第一体育館にて単独公演を行い即完させる人気バンドだ。また、未発表の新曲が映画の主題歌に決まっている。いったいどんな楽曲なのか、注目が集まる。



Little Glee Monsterは、力強い歌声と高度なアカペラをも歌いこなす透き通ったハーモニーを武器に、3年連続で『紅白歌合戦』(NHK)に出場するなど、勢いに乗る女性ボーカルグループ。彼女たちは「STARTING OVER」を披露する。