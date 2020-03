sajou no hanaが担当する『とある科学の超電磁砲T』新ED 配信＆CD発売日決定！

クリエイターバンド ”sajou no hana” の最新シングル『青嵐のあとで』が2020年6月24日に発売されることが決定し、デジタル先行配信が5月16日に行なわれることが発表され、アーティスト写真も解禁となった。



sajou no hanaは、渡辺翔とキタニタツヤが作り出すジャンルに捉われない柔軟な音楽と、儚さと力強さが同居したsanaのボーカルで国内外を問わず注目を集めるユニット。今年2月に開催された「リスアニ!LIVE2020」でのエモーショナルなサウンド、ヴォーカル・sanaの魅力が遺憾なく発揮されたパフォーマンスで会場を多いに沸かせたことは記憶に新しい。



今回の新曲「青嵐のあとで」は、TOKYO MX、MBSほかにて放送中のTVアニメ『とある科学の超電磁砲T』の新EDということでも話題を呼んでいる。このたび、メンバーからのコメントが到着した。



◆sajou no hana コメント

「この度新EDテーマを担当させていただく事になりました、sajou no hanaです。

『一方通行』のEDから引き続いて、10年以上続くこの作品に関わることができて光栄です。

御坂美琴を中心とした彼女達のストーリーに、更に煌めきを与えられるような曲をお届けできるよう、精一杯頑張ります。どうぞ宜しくお願いします!」



新曲「青嵐のあとで」は、アップテンポで爽やかさの中にもどこか哀愁がある、聴く者の胸を打つメロディーがポイント。『超電磁砲T』描きおろしイラストによるCDジャケットとともに、ファンに楽しんでもらえる作品となるだろう。



昨年の『とある科学の一方通行(アクセラレータ)』のED曲『Parole』に続く、sajou no hanaの「とある」シリーズのテーマソングに要注目だ。



(C)2018 Warner Bros. Japan LLC All right reserved.