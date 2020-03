悪かわヒロイン『ハーレイ・クイン』がハンマー片手に立体化！

ホットトイズの看板シリーズである「ムービー・マスターピース」にて、公開されたばかりの話題作『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』より、ハーレイ・クイン(ゴールド・サロペット版)が発表された。



2000年の創業以来、斬新なアイデアで画期的な製品を次々と創りつづけているホットトイズ。なかでも1/6スケールで30箇所以上が可動するハイエンドなリアルフィギュアにおいて、世界ナンバー1の実績を獲得しており、主にハリウッド映画に登場する魅力溢れるキャラクターたちを立体化する「ムービー・マスターピース」を筆頭に、さまざまなシリーズを展開している。



この度、『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』に登場する、ゴールド・サロペットを着たハーレイ・クインを、全高約29センチ、26箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化!

新規造形となる、演じるマーゴット・ロビーの肖像権をクリアした不敵な微笑みが印象的なヘッドは、髪型や皮膚の質感、特徴的なメイクやタトゥーなどを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

『スーサイド・スクワッド』後に短く切られたブロンドヘアは、ツインテールの結び目が可動。ダイヤモンド柄のゴールド・サロペット、ピンクのブラトップ、ホットパンツなどのコスチュームは、ディテールや素材にこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がりだ。



武器として、ハンマーが付属。アクセサリーとして、着脱可能なローラースケートが付いてくる。さらに、指輪やネイルをつけた多彩な差し替え用ハンドパーツを併せて使用すれば、様々な劇中シーンを演出することが可能だ。映画のロゴなどがデザインされた台座は、映画をイメージしたバックボードが付く特別仕様となっている。

さらに本アイテムにはボーナスアクセサリーとして、バットが付属!



奇妙な友情を育んだパワフルな女性たちと一緒に、敵の大群に突っ込んでいくハーレイ・クイン。ボーナスアクセサリーが付属する豪華な本セットは「DCオールスターズ」でしか入手できない逸品だ!

今後もホットトイズが愛情を込めて贈る『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY』シリーズから目が離せない。



BIRDS OF PREY and all related characters and elements (C) & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: ™ & (C) WBEI. (s20)