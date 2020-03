ゴジラくんたち東宝怪獣が可愛く活躍！帰ってきた『怪獣人形劇 ゴジばん』！セカンドシーズン決定!!

累計再生回数230万回を突破! 「東宝特撮 チャンネル」にて毎週金曜夕方ゴジ(5時)頃に放送されていた、東宝の怪獣たちが人形劇という愛くるしいマペットになって大活躍する『怪獣人形劇 ゴジばん』がパワーアップして帰ってくる! さらに、オリジナルグッズも販売スタート!

そして、4月1日発売のムック『ハイパーホビーVOL.15』でもドーンと特集しているのでお見逃しなく!!



今年で65周年を迎えたは、2019年5月31日(金)にハリウッド版映画 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』が公開され全世界で大ヒットを記録し、ハリウッド版第3作となる『ゴジラVSコング (原題)』の公開が控えるなか、ますます進化し続ける。



オーディションプロジェクト「GEMSTONE」で入賞した人形劇団「アトリエこがねむし」制作による、ゴジラくん、リトル、ミニラなど東宝怪獣たちの世界を描いた『怪獣人形劇 ゴジばん』のセカンドシーズンが、なんと「東宝特撮チャンネル」にて5月1日(金)より放送スタートすることが決定したのだ!!



『怪獣人業劇 ゴジばん』は、「GEMSTONE」クリエイターズオーディションの記念すべき第一回入賞クリエイター、人形劇団「アトリエこがねむし」と東宝がタッグを組んでお届けする怪獣人形劇で、昨年8月〜12月まで「東宝特撮 チャンネル」で毎週金曜夕方ゴジ(5時)頃に放送し、「ゴジラ・フェス2019」で行った初の生公演のチケットは2時間で完売するほどの大人気ぶり!



そんな『怪獣人形劇 ゴジばん』のセカンドシーズンでは、ファーストシーズンで活躍したゴジラ3兄弟(ゴジラくん、リトル、ミニラ)をはじめとする怪獣たちに加え、小美人や芹澤博士をモチーフにしたキャラクターも登場予定とか!? もちろん新怪獣たちも続々登場するので、ゴジラくんたちの新しい冒険を一緒に体験しよう!







★セカンドシーズン放送記念!ゴジばんのキャンペーン5連発!



①『怪獣人形劇 ゴジばん』の公式 Twitter アカウント稼働開始!

本日 3 月 23 日より、『怪獣人形劇 ゴジばん』の公式 Twitter アカウントが登場する! ゴジばん本編では見られないゴジラくんたちの姿が見られるぞ! 「次にゴジばんに出て欲しい怪獣投票」や「ゴジラくんに聞きたいこと」、「再現して欲しいあの名シーン投票」など、 視聴者からの声も引き続き大募集する。

フォローはこちら>>>

アカウント:@godziban_jp



②『怪獣人形劇 ゴジばん』公式 Twitter フォロー&RT キャンペーン♪

『怪獣人形劇 ゴジばん』の公式Twitterをフォローし、指定されたツイートをリツイートしてくれた方の中から、抽選で55名に、「ゴジばん オリジナルクリアファイル」をプレゼント!

【キャンペーン期間(予定)】3月23日(月)〜4月10日(金)

▲表 ▲裏



③「ゴジラ・ストア Tokyo ゴジばん応援キャンペーン」

4月10日(金)より「ゴジラ・ストア Tokyoゴジばん応援キャンペーン」を開催! ゴジラ・ストア Tokyoで「東宝特撮チャンネル」の登録画面を見せると、先着555名に「ゴジばん特製ステッカーシール」をプレゼント!

【キャンペーン期間(予定)】4月10日(金)〜

※ステッカーシールがなくなり次第終了。





④ゴジラ・ストア Tokyo で3 月 23 日より「ゴジばん」のマペットを展示!

本日3月23日より、ゴジラ・ストア Tokyoにて「ゴジばん」の撮影で使用されたマペットを展示! ”ゴジばん”に登場する怪獣たちを生で観られるぞ! また店内ではゴジばんのファーストシーズンの映像も放映。







★さらに! 「ゴジばん」グッズ販売開始!

「怪獣人形劇 ゴジばん」のセカンドシーズン放映を記念して、ゴジばんグッズの発売が決定した! 今後も新商品が続々登場予定。「こんなグッズが欲しい!」という要望・希望があれば、公式Twitterに送っちゃおう♪ キミの望みが叶うかも!?



・「怪獣人形劇 ゴジばん」LINE スタンプ

販売予定日:4 月上旬予定

価格:240 円(税込)





・A4 クリアファイルゴジばん 1

販売予定日:3 月 23 日〜

商品仕様:A4 サイズ/PP 製

価格:480円(税込)





・ゴジばん T シャツ

発売予定日:6 月上旬予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:VANILLA WHITE

価格:2,900円+税





・ゴジばんキッズ T シャツ

発売予定日:6 月上旬予定

サイズ:130cm/150cm

カラー:VANILLA WHITE

価格:2,500円+税





・「怪獣人形劇 ゴジばん」コンビニブロマイド

販売予定日:3 月 25 日〜毎週水曜更新 (全国のファミリーマート・ローソン店内のマルチコピー機にて)

価格:L 判 300 円(税込)、2L 判 500 円(税込)

※一部、サービス対象外の店舗があります。





・カンバッジコレクション/ゴジばん

販売予定日:4 月以降(予定)

商品仕様:全 8 種(ブラインド商品)直径 5.7 cm

価格:380 円(税込)







<『怪獣人形劇 ゴジばん セカンドシーズン』概要>

【放映開始】 2020年5月1日(金)〜7月24日(金)(全13話) ※毎週金曜日夕方ゴジ(5時)頃放送予定

【放映チャネル】ゴジラ(東宝特撮)チャンネル



●監督・脚本・造形・音楽 小林英幸

●出演 高橋由美子、大村将弘、下村梨乃、勝浦まりえ、湯原愛子、クレア、るな、天海祐子

●スタッフ

製作:大田圭二/エグゼクティブ・プロデューサー:上田太地、山内章弘/ チーフ・プロデューサー:東幸司/プロデューサー:樋口貴登/ アシスタント・プロデューサー:金聡一、柳澤俊介/タイトルロゴ:豊田幸秀/ イラスト:久保田純子、まるなな、おにぎり、ヨシジマシウ/撮影:井野口功一、島崎淳/ 音楽:諸星奈々/美術・人形劇製作:アトリエこがねむし/ 人形操作:劇団こがねむし、中山弘人、川野芽久美(人形劇団ポポロ)、滝田恵水(人形劇団ポポロ)/ 造形:Mile Paxton/オープニング・エンディング・タイトル歌・声:大谷美起、金子はりい

●制作協力:ALPHABOAT合同会社、GEMSTONEプロジェクト





「GEMSTONE クリエイターズオーディション」は、東宝株式会社と AlphaBoat 合同会社が共同運営す る YouTube 及び SNS を活用したオーディションプロジェクトです。 実写やアニメのクリエイター、イラストレーター、作曲家、シンガー、ダンサー、役者、タレントなど、ジャンルや プロ・アマを問わず様々な才能の原石=GEMSTONE を発掘し、東宝・ALPHABOAT がさらなる活躍 の場を提供するという企画です。

・公式サイトはこちら>>>https://gemstoneaudition.com/

・「GEMSTONE」公式Twitter:@GEMSTONE_JP





小林英幸氏主宰の人形劇団「アトリエこがねむし」は、生き物の魅力や命の大切さををテーマにした人形劇を企画制作し、小学校・幼稚園などでの 公演を中心に活動。映画、CM、イベント用の造形物など特殊造形も手がける。テレビ番組のキャラクターの人形劇も各種イベントで公演。ゴジラ50周年の2004年には東宝怪獣が15体登場する人形劇『ゲキゴジ』を?山こどもの城などで上演した。2019年4月、東宝とALPHA BOATが協同運営するプロジェクト「GEMSTONE」 第1回目オーディションで入賞したことをきっかけに、東宝と共に「怪獣人形劇 ゴジばん」の 開発・制作を開始。



TM & (C) TOHO CO., LTD.